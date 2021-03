Lucro líquido da TIM cresce para R$1 bilhão no 4º trimestre

A operadora de telecomunicações TIM teve lucro líquido de 1,013 bilhão de reais no quarto trimestre de 2020, alta de 10,4% em relação aos últimos três meses do ano anterior, com melhora no resultado financeiro, de acordo com dados divulgados na noite de terça-feira.

A receita líquida cresceu 2% ano a ano, para 4,678 bilhões de reais, com crescimento nos serviços móvel (+1,5%) e fixo (+8%). A receita média mensal por usuário (ARPU) cresceu 7,7% no segmento móvel e 8,2% na TIM Live.

A base móvel, porém, caiu 5,5%, para 51,433 milhões de clientes, puxada pela queda de 10,2% no segmento pré-pago. A base de usuários 4G, porém, subiu 3,3%, a 40,301 milhões de clientes; e a base TIM Live subiu 14%, a 645 mil clientes.

Os custos e despesas operacionais reportados totalizaram 2,325 bilhões de reais no quarto trimestre, alta de 2,2% ano a ano. A companhia atrelou o desempenho a efeitos não recorrentes contabilizados no trimestre e relacionados a serviços de consultoria jurídica e administrativa, entre outros.

No quarto trimestre, as provisões para devedores duvidosos (PDD) apresentaram queda de 47,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

O resultado operacional medido pelo Ebitda reportado somou 2,353 bilhões de reais, acréscimo de 1,8%, com a margem Ebitda em 50,3%, de 50,4% um ano antes.

O resultado financeiro ainda ficou negativo em 44 milhões de reais, mas representou uma melhora expressiva em relação a resultado negativo de 236 milhões de reais no quarto trimestre de 2019.

"Esta diferença é majoritariamente explicada por uma maior receita financeira, decorrente da contabilização com marcação a mercado do bônus de subscrição que dá direito a uma parcela de aproximadamente 1,4% no capital social do Banco C6", explicou a companhia.

O fluxo de caixa operacional somou 2,070 bilhões de reais no quarto trimestre, abaixo dos 2,214 bilhões de reais um ano antes, embora acima dos 1,348 bilhão de reais no terceiro trimestre.