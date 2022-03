Lucro da Hapvida cresce 51,5% no 4º trimestre

A empresa de saúde Hapvida anunciou nesta quarta-feira que teve lucro ajustado de R$ 347,1 milhões no quarto trimestre, um aumento de 51,5% sobre mesma etapa de 2020.

A previsão média dos analistas consultados pela Refinitiv era de lucro de R$ 251,56 milhões.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Em termos líquidos, o lucro da companhia no período foi de R$ 200,2 milhões, avanço de 112,4% ano a ano.

Já o desempenho operacional da companhia medida pelo lucro antes de impostos, juros, amortização e depreciação (Ebitda) somou R$ 388,4 milhões de outubro a dezembro, queda de 10,1% no comparativo anual. A previsão de analistas para esta linha era de R$ 451,9 milhões. A margem Ebitda caiu 4,1 pontos percentuais, para 14,9%.

A Hapvida, que concluiu no mês passado a combinação de negócios com a NotreDame Intermédica, previu no relatório de resultados uma normalização operacional ao longo de 2022, com a gradual superação da pandemia de covid-19.