Lucro da Cielo desaba 71,5% no 3º trimestre

A Cielo teve outra forte queda do lucro trimestral, à medida que os efeitos econômicos da covid-19 ampliaram a pressão sobre as margens da companhia, que já vinha enfrentando crescente concorrência no setor. A maior empresa de meios de pagamento do país anunciou nesta terça-feira que seu lucro do terceiro trimestre somou 100,4 milhões de reais, queda de 71,5% ante mesmo período de 2019.

O volume de pagamentos processados pela companhia de julho a setembro foi de 165,6 bilhões de reais, alta de 29,4% na medição sequencial, mostrando gradual recuperação em relação ao período mais crítico da pandemia. Ainda assim, o valor foi 3,6% menor no comparativo anual.

A receita líquida somou 2,88 bilhões de reais, subindo apenas 2,9% ano a ano — ainda que tenha crescido 17,6% sobre o trimestre anterior. A receita com antecipação de recebíveis, por outro lado, somou 94,6 milhões de reais, recuo sequencial de 31,3% sobre o trimestre anterior e de 67,5% ante um ano antes.

Enquanto isso, os gastos totais somaram 2,7 bilhões de reais, aumento de 14,3% sobre o mesmo período do ano passado.

O resultado operacional medido pelo Ebitda totalizou 480 milhões de reais, retração de 33,7% sobre um ano antes. A margem Ebitda despencou de 25,8% para 16,7%.