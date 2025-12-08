Logística temperada: marca regional ajuda a impulsionar receita de R$ 6 bi

A tradicional marca gaúcha de alimentos Fritz & Frida, de Ivoti (RS), vive a fase mais acelerada de crescimento da sua história desde que foi adquirida pela Delly’s, de Jaraguá do Sul (SC), em dezembro de 2022 por cerca de R$ 159 milhões.

Com um portfólio de mais de 300 produtos — de temperos e cereais a sobremesas e pipocas —, a marca entrou em 12 estados com apoio da malha logística da catarinense, que soma 17 centros de distribuição, 1.520 veículos e atendimento a 190 mil clientes. Desde a compra, as vendas cresceram 30% e a base de clientes 40%, com 10% do faturamento já vindo de fora do Rio Grande do Sul, onde a empresa nasceu há mais de quatro décadas.

A estratégia de expansão ganhou um capítulo decisivo com a recente inauguração do Centro de Distribuição de Cuiabá, em Várzea Grande (MT), no final de outubro. Com 2 mil m² e investimento superior a R$ 10 milhões, a unidade foi instalada no estado considerado um dos mais dinâmicos no agronegócio brasileiro e nasce com metas ambiciosas: dobrar o faturamento da companhia no Mato Grosso, elevar em 20% o desempenho da regional Centro-Oeste e garantir entregas em até 24 horas na capital. Ao reduzir drasticamente distâncias e prazos logísticos, a Delly’s amplia a competitividade da Fritz & Frida em um mercado consumidor de alto poder aquisitivo, dominado por redes de varejo, food service e hotelaria.

“Com a integração à Delly’s, aceleramos a expansão nacional sem perder a identidade regional. O CD de Cuiabá reforça essa estratégia, aproximando a marca de novos mercados e garantindo agilidade e consistência na entrega”, afirma Alessandro Chiaramitara, CEO da Delly’s Food Service. A empresa, que faturou R$ 5,7 bilhões em 2024 e projeta para 2026 manter o ritmo de expansão dos últimos anos, aposta no poder da sua infraestrutura logística para consolidar a Fritz & Frida entre as marcas líderes nas gôndolas do país. Caso se confirme a previsão para 2026, a Delly's vai alcançar a receita de R$ 6 bilhões.

O Centro-Oeste tem sido tratado como porta de entrada para outros mercados estratégicos. A proximidade com rotas de distribuição para Norte e Sudeste deverá permitir que a Fritz & Frida ganhe escala rapidamente em São Paulo e Minas Gerais — regiões onde a Delly’s já opera com força no food service. A meta é transformar a marca, reconhecida pela forte presença nas cozinhas do Sul, em uma escolha cada vez mais frequente nos carrinhos de compras pelo país.

Além da expansão territorial, há aposta firme em crescer dentro das categorias onde a marca já é líder. Dados da Scanntech, que analisaram 12 bilhões de notas fiscais em 55 mil pontos de venda, colocam a Fritz & Frida no 2º lugar em feijão, farinha de rosca e milho para pipoca no Sul, e no 5º lugar em farinha de mandioca e pipoca para micro-ondas. A boa performance em categorias populares cria terreno para fortalecer a presença no varejo nacional e disputar espaço com marcas tradicionais de alcance Brasil.

Guiada pelo manifesto “Cozinhar é afeto. E afeto é Fritz & Frida”, a marca mantém o posicionamento emocional que a transformou em referência familiar no Sul do Brasil. A expansão nacional segue esse propósito: ampliar alcance sem perder a essência cultural e o vínculo com as raízes gaúchas.

Marca regional

O próximo ano marca uma nova fase de investimentos. A Delly’s deve inaugurar um Centro de Distribuição em Ivoti (RS) — cidade onde está localizada a fábrica da Fritz & Frida — com início das operações previsto para março.

A nova estrutura aproximará ainda mais o coração produtivo da marca da malha logística nacional, reduzindo custos de movimentação e aumentando a disponibilidade de estoques para o restante do país. A companhia também estuda novas categorias de produtos e parcerias estratégicas no varejo, de olho em ampliar a presença no Sudeste e consolidar a marca entre as principais fornecedoras de alimentos no mercado nacional.

O movimento representa um avanço relevante no setor de alimentos: em um mercado cada vez mais competitivo, uma marca regional que cresce 30% em vendas, abre novas frentes logísticas e conquista espaço em 12 estados, prova que é possível ganhar escala nacional sem perder a identidade que a tornou referência local. A Fritz & Frida sai do Sul com afeto — e chega ao restante do país com estratégia, velocidade e ambição de virar nome forte nas prateleiras brasileiras.

Sobre a Delly’s

A Delly’s é a maior distribuidora de food service do Brasil e da América Latina. Com presença nacional, 18 centros de distribuição além de uma frota de 1.520 veículos entre veículos próprios e terceirizados, a empresa atende mais de 190 mil clientes em mais de 2.600 municípios. Seu portfólio conta com mais de 20 mil produtos, incluindo marcas exclusivas, e oferece soluções completas para o food service e o pequeno varejo.

Com uma cobertura que já alcança 80% do território nacional, a empresa mantém foco constante em tecnologia e inovação. O novo CD de Cuiabá (MT) marca um avanço importante: inteligência artificial na roteirização, monitoramento em tempo real da frota e novos modelos de precificação tornaram a operação ainda mais ágil e eficiente. Projetos de sustentabilidade voltados à redução de emissões e ao uso inteligente de energia também ganham força.