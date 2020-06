Locaweb lança marca Nextios, de nuvem, e quer mais aquisições no ano

A empresa de tecnologia e serviços de internet Locaweb anunciou nesta terça-feira, 23, a criação de uma nova marca, a Nextios, que vai concentrar os negócios da empresa para serviços e sistemas de gestão empresarial (o chamado ERP) e nuvem.

O novo braço surge da reestruturação da antiga Locaweb Corp Cluster2GO, com serviços que já existiam na empresa desde 2003. Segundo Guilherme Barreiro, diretor-geral da Nextios e que vai liderar as ações da nova marca, o objetivo é oferecer serviços para intensificar a digitalização das empresas clientes.

O mercado de nuvem pública no Brasil foi de 2,3 bilhões de dólares em 2019, segundo a consultoria IDC, e deve seguir crescendo em meio à pandemia. Muitas empresas, afirma Barreiro, se viram forçadas a ampliar a digitalização diante do isolamento imposto pelo novo coronavírus. O cálculo do IDC é que finanças, serviços profissionais, manufatura e comércio foram os setores que mais demandaram serviços de nuvem neste primeiro trimestre do ano, e que os mesmos setores devem se destacar em demanda durante os próximos meses.

“Estamos aqui para ajudar essas empresas a se transformar e a ter muito sucesso no pós-pandemia”, disse Barreiro em coletiva de imprensa para anunciar a Nextios. A empresa tem clientes como Volkswagen, Banco Digio, Ipiranga, Sephora, Marisa, Riachuelo, Braskem e Cinemark.

A Locaweb, cujas ações já subiram mais de 60% desde a abertura de capital em fevereiro, vêm crescendo como um todo na casa dos dois dígitos em meio à pandemia com a necessidade de maior presença online das empresas clientes. Além de nuvem, a empresa tem serviços como plataforma de e-commerce, aplicativos e hospedagem de sites para pequenas, médias e grandes empresas.

Executivos da Locaweb também disseram nesta terça-feira que a empresa mira novas aquisições. “Temos no nosso pipeline mais de 100 empresas, 36 já estão em fase avançada, em que já passamos da fase de análise”, afirmou o diretor de marketing e contas Luis Carlos dos Anjos. Dessas, a Locaweb está em fase avançada com oito empresas, segundo Anjos.

O executivo disse que a Locaweb “não interrompeu os planos [de aquisições], pelo contrário, acelerou um pouco” diante do momento de transformação digital das empresas. “Parte do valor que foi levantado com o IPO é para fazer aquisições. A Locaweb está estruturada para fazer de duas a três aquisições por ano”, disse.