Localiza tem lucro de R$ 325,5 milhões no 3º trim., alta de 59%

Longe da crise gerada pela pandemia, a Localiza, companhia brasileira de aluguel de automóveis, mostrou que sabe acelerar. Com uma estratégia para reagir às perdas geradas pela covid-19, a empresa registrou lucro líquido de 325,5 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, aumento de 59% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com informações divulgadas hoje. Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy.

Durante o período, a receita líquida da companhia teve um salto de 18%, para 3,067 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, o Ebitda da companhia cresceu 19%, atingindo 648 milhões de reais.

Os resultados refletem a soma dos saldos positivos mostrados pela companhia no período. Ao analisar as três principais frentes de negócio — gestão de frotas, aluguel de carros e seminovos —, é possível perceber que a última obtém destaque na geração de receita, com aumento de 29,6% em relação ao mesmo período do ano passado, resultado impulsionado principalmente pelo volume de carros vendidos no período.

Ao mesmo tempo, a frente de negócio de gestão de frotas registrou crescimento de 13,6% durante o período e a de aluguel de carros foi a única a apresentar queda, ainda que sutil (0,3%), está relacionada à redução de 3,8% na diária média.

Apesar de a primeira leitura dos números sugerir um cenário extremamente positivo, os analistas da EXAME Research apontam que, embora a empresa tenha reportado aumento relevante no lucro líquido, há grande efeito não caixa dentro do valor total, devido à reavaliação de carros em razão da redução da depreciação. Além disso, eles comentam que o spread (retorno sobre o capital investido, Roic, menos o custo da dívida) foi positivo, em 2,3%, mas não surpreendente por causa dos níveis atuais das taxas de juro.

A companhia fechou o trimestre com 603 agências, sendo 528 no Brasil e 75 em outros cinco países da América do Sul.

Novos negócios e fusão

Durante o terceiro trimestre, a companhia anunciou o lançamento de uma nova solução de mobilidade por assinatura, o Localiza Meoo, cujo principal intuito é oferecer um aluguel de longo prazo aos clientes. A empresa espera que essa frente de negócio se torne um novo caminho para gerar receita no futuro.

No último mês, a companhia também anunciou a intenção de combinar negócios com a Unidas. Vale lembrar que a empresa também teve bons resultados durante o período, com lucro líquido recorde de 124,2 milhões de reais, divulgado ontem. Apesar das perspectivas positivas apresentadas por ambas as empresas com a fusão, analistas de mercado ainda esperam uma noção mais clara a respeito do que a união das empresas vai oferecer — além de aguardar a aprovação do acordo pelo Cade — antes de baterem o martelo a respeito da recomendação de ações.