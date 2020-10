Balanços de Localiza, Cielo, Smiles e Vivo; Klabin convoca acionistas

A Localiza (RENT3) reportou nesta terça-feira, 27, após o fechamento do mercado, lucro líquido de 325,5 milhões no terceiro trimestre, crescimento de 59% na comparação anual e acima da estimativa de 130,3 milhões de reais do consenso da Bloomberg. A receita líquida ficou em 3,07 bilhões de reais, 15% acima do registrado em igual período do ano passado e também superior ao consenso de 2,59 bilhões de reais. Quer saber qual o setor mais quente da bolsa no meio deste vaivém? Assine a EXAME Research.

Em uma primeira leitura dos números, os analistas da Exame Research apontam que, embora a empresa tenha reportado aumento relevante no lucro líquido, que impressionou, pela velocidade da retomada dos volumes e preços dos segmentos de aluguel de carros e seminovos, há grande efeito não caixa dentro do valor total devido à reavaliação de carros em função da redução da depreciação. Além disso, eles comentam que o spread (retorno sobre o capital investido, ROIC, menos o custo da dívida) foi positivo, em 2,3%, mas não surpreendente por conta dos níveis atuais das taxas de juros.

A companhia informou ainda que seu conselho de administração aprovou a ampliação do plano de recompra de debêntures de 500 milhões de reais para 1,3 bilhão de reais, segundo fato relevante. Separadamente, a empresa anunciou o primeiro programa de recompra de debêntures emitidas pela Localiza Fleet no valor de até 200 milhões de reais.

Cielo

A Cielo (CIEL3) registrou lucro líquido de 100,4 milhões de reais no terceiro trimestre, queda de 71,5% frente ao mesmo período do ano passado, mas acima do consenso da Bloomberg de 87,7 milhões de reais. A receita líquida operacional somou 2,88 bilhões de reais, subindo 2,9% na mesma base de comparação e também acima do consenso de 2,80 bilhões de reais.

Smiles

A Smiles (SMLS3) viu seu lucro líquido cair 66% no terceiro trimestre, frente ao mesmo período de 2019, indo para 50,2 milhões de reais. A receita líquida ficou em 133,9 milhões de reais, queda de 52% na mesma base de comparação.

Os analistas da Exame Research comentam que a companhia, que está inserida em um dos setores mais afetados pela pandemia, ainda demonstra números fracos, mas ressaltam que os dados na comparação com o trimestre anterior foram animadores, em função da volta parcial da atividade econômica. “Importante ficar atento na teleconfêrencia sobre o resultado [amanhã] para comentários relacionados com a segunda onda de coronavírus que vem atingindo os países europeus”, ressaltam.

Vivo

A Vivo (VIVT4) reportou receita líquida operacional de 10,79 bilhões de reais no terceiro trimestre, queda de 2,3% na comparação anual, mas acima do consenso da Bloomberg de 10,54 bilhões de reais. O lucro líquido atingiu 1,21 bilhão de reais, 26% superior ao mesmo período do ano passado.

Carrefour

O Carrefour (CRFB3) informou que as vendas brutas consolidadas atingiram 19,30 bilhões de reais no terceiro trimestre, crescimento de 29,9%, excluindo gasolina, na comparação anual, segundo dados prévios do período. Já as vendas nas mesmas lojas cresceram 26% na mesma base de comparação.

Klabin

A Klabin (KLBN11) convoca acionistas para assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia 26 de novembro, na qual será discutida a incorporação da Sogemar pela empresa, segundo comunicado enviado ao mercado.

Petrobras

A Petrobras (PETR3; PETR4) informou que, após negociação com seus parceiros no consórcio BM-S-11, Shell Brasil e Petrogal, assinou compromisso de compra da plataforma P-71. A operação está sujeita a condições precedentes relacionadas a marcos no avanço físico da unidade. A empresa também comunicou que foi acordada a elaboração de um novo plano de desenvolvimento para o campo de Tupi, onde a plataforma seria originalmente utilizada. A petroleira estima desembolso de 353 milhões de dólares com a transação.

Copel

O conselho de administração da Copel (CPLE6) aprovou, por unanimidade, proposta vinculante para oportunidades de negócios em parques eólicos, segundo comunicado da empresa ao mercado.

Sanepar

O Ministério do Desenvolvimento Regional aprovou como prioritário o enquadramento de projetos de investimento em infraestrutura no setor de saneamento básico, que foi apresentado pela Sanepar (SAPR11), no valor de até 391,1 milhões de reais, informou a empresa em comunicado ao mercado. A realização da operação depende da aprovação pela administração da empresa.

A companhia informou ainda que a Agência Reguladora do Paraná (Agepar) aprovou, em reunião extraordinária realizada em 21 de outubro, o planejamento e proposta de trabalho para a segunda revisão tarifária periódica.

Na agenda

Amanhã Gerdau (GGBR4) reporta seus números do terceiro trimestre, antes da abertura do mercado. Petrobras (PETR3; PETR4), Vale (VALE3), Bradesco (BBDC4), Multiplan (MULT3), GPA (PCAR3) e Odontoprev (ODPV3) divulgam os balanços após o fechamento.

