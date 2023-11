Latam aposta na Black Friday para decolar vendas, com voos a partir de R$ 99. Veja os destinos

O setor aéreo foi um dos mais impactados durante a pandemia, com os voos cancelados e fronteiras fechadas, as companhias aéreas brasileiras acumularam prejuízo líquido de R$ 20 bilhões em 2021. Para deixar esse prejuízo no passado, a Latam Brasil aposta que a Black Friday deste ano será uma das mais importantes da história da companhia.

“Este será o primeiro ano em que realmente vamos superar a crise causada pela pandemia da Covid-19 e o atual cenário da aviação no Brasil está ajudando muito com uma demanda de voos extremamente aquecida,” afirma Aline Mafra, diretora de vendas e marketing da Latam Brasil.

Para sair de cenário desafiador, a executiva afirma que a Latam Brasil aproveitou o período da pandemia para se reestruturar por meio do processo de recuperação judicial, que começou em maio de 2020 e durou até novembro de 2022.

“Foi um processo duro, mas que hoje mostra que foi absolutamente assertivo, quando vemos a posição que a companhia se encontra atualmente, não só de liderança de mercado, mas também de saúde financeira,” diz Mafra.

A Latam tem hoje voos próprios para mais de 50 aeroportos brasileiros e outros 26 regionais em codeshare com a Voepass. Na operação internacional, é a empresa que mais transporta turistas ao Brasil, com voos próprios a partir de 90 aeroportos no exterior.

O Black Friday 2023 como um marco

A estratégia de vendas da Latam Brasil na Black Friday de 2023 está agressiva e a expectativa da companhia é de vender mais de 700 mil passagens.

“Queremos democratizar o acesso à aviação no Brasil e para isto estamos colocando no ar uma campanha extremamente competitiva, com passagens aéreas a partir de R$ 99 para voos domésticos e a partir de R$ 855 para voos internacionais, como possibilidade de parcelar em 10 vezes em qualquer cartão,” afirma a diretora de vendas.

Esses valores agressivos só são possíveis graças ao desempenho da companhia nos últimos dois anos. Segundo a executiva, em outubro deste ano a Latam completou dois anos de liderança tanto no mercado doméstico (37,3% do market share) quanto no internacional (24,07%), segundo a ANAC.

“Um dos frutos de ser uma companhia líder de mercado é justamente a margem que temos para oferecer de maneira sustentável tarifas mais competitivas e absorver a crescente demanda de mercado."

"Essa é a estratégia que nos fez transportar de janeiro a outubro deste ano mais de 27 milhões de passageiros em voos domésticos e superar em 17% os 23 milhões que transportamos no mesmo período de 2022,” afirma Mafra.

Além de passagens aéreas, a Latam também oferece até 60% de desconto em pacotes de viagem (voo+hotel) para o Brasil e no mundo. A oferta é válida até domingo (26/11).

Há ainda outros produtos sendo oferecidos com condições promocionais diretamente no site da Latam, como desconto de pelo menos 30% em hospedagem realizada diretamente no site da Latam com a booking.com e desconto de 50% na contratação de seguro-viagem para qualquer lugar do Brasil e do mundo em parceria com a Chubb.

Os voos de 2023 e as metas para 2024

Apesar de alguns desafios, como preço do combustível de aviação e a incerteza sobre o aumento dos impostos da aviação via reforma tributária, a executiva afirma que a empresa está otimista com o Brasil, reconhece o esforço do governo para apoiar as companhias áreas e busca “novos voos” com os resultados conquistados neste ano.

No terceiro trimestre, o grupo Latam como um todo reportou lucro líquido de US$ 232 milhões, acumulando US$ 499 milhões se considerado o período de janeiro a setembro de 2023.

As receitas operacionais totalizaram US$ 3,056 bilhões e superaram em 18,1% o mesmo período do ano anterior impulsionadas por um crescimento de 25,6% nas receitas de passageiros.

Outro avanço, em relação ao trimestre anterior, diz respeito à posição de liquidez do grupo Latam, gerando US$ 104 milhões em caixa e ampliando a liquidez para US$ 2,729 bilhões.

“O Brasil é um forte impulsionador dos bons números, porque representa 50% das operações do grupo Latam como um todo,” afirma Mafra.

No mercado doméstico, a empresa seguirá reforçando o compromisso com o Brasil e deseja seguir na liderança de mercado em número de passageiros transportados.

No internacional, só este ano foram seis novas rotas partindo do Brasil, com operações emblemáticas como Guarulhos-Joanesburgo (África do Sul) e Guarulhos-Los Angeles (EUA), este último fruto da Joint Venture com a Delta Air Lines.

No campo da sustentabilidade, além da chegada do primeiro Airbus A321neo, uma aeronave mais eficiente e que utiliza menos combustível, a executiva também reforça alguns avanços importantes.

“Além do primeiro Airbus A321neo, tivemos a eliminação até o momento de 93% dos plásticos de uso único em toda a nossa operação e o transporte gratuito pelo nosso Avião Solidário de mais de 750 pessoas, 60 animais e 18 toneladas de cargas dar suporte em situações como deslizamentos no litoral paulista, na crise humanitária do povo Yanomami e na crise dos botos que sofrem com as secas no Amazonas.”

Quando o assunto é demanda, os números no Brasil continuam decolando. Anualmente, a LATAM transporta no país uma média de 30 milhões de passageiros em voos domésticos e 3 milhões em voos internacionais. São cerca de 700 voos por dia no mercado brasileiro, sendo 650 domésticos e 50 internacionais.

