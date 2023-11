Black Friday 2023: até quando vai a promoção

A Black Friday acontece, oficialmente, nesta sexta-feira, 24. Consumidores já estão, desde a virada de quinta-feira para sexta, consultando lojas e e-commerces a procura das melhores ofertas.

De acordo com dados do Promobit, plataforma especializada em descontos e promoções, a quinta-feira teve 31% a mais de ofertas que ano passado e sexta, até às 9h, já foram contabilizados 37% dos anúncios de todo o dia em 2022. O Promobit contabiliza apenas promoções com menor preço, então, caso o mesmo produto esteja com 35% em uma loja e 40% na outra, será contabilizado apenas o de 40%.

Até quando vai a Black Friday 2023

Mas para quem ainda não encontrou o que esperava ou ainda não teve tempo de pesquisar, fica a dúvida: até quando vai a Black Friday 2023?

Oficialmente, a Black Friday acontece na sexta-feira, 24. Na teoria, então, os descontos acabam à meia-noite. Acontece que, para aproveitar a força da data, muitas redes de varejo estendem a promoção, pelo menos ao longo do final de semana.

Então, muito provavelmente, boa parte dos descontos continuarão nas lojas no sábado e no domingo.

O que é a Cyber Monday

Quem não conseguiu aproveitar os descontos da Black Friday pode ter ainda mais um dia para encontrar produtos em liquidação. Muitas varejistas usam a segunda-feira seguinte à Black Friday para fazer a Cyber Monday (segunda-feira cibernética, na tradução literal). É uma outra data de liquidações, que começou a ser usada nos Estados Unidos para marcar a volta dos funcionários aos escritórios (e aos computadores) depois do feriado de Ação de Graças.

Boa parte das promoções dessa data eram, até alguns anos atrás, ligadas à tecnologia. Hoje, já está mais espraiada

Qual o melhor horário para comprar na Black Friday

Com base em dados das últimas duas edições da Black Friday, o levantamento da Promobit, plataforma especializada em promoções e descontos, identificou os horários com maior quantidade de promoções para cada categoria de produtos. Com isso, é possível estimar os melhores horários para comprar neste ano.

O melhor momento para aproveitar os descontos será entre 22h da quinta, quando o número de ofertas atinge o ápice, e 01h da sexta, quando o fluxo começa a diminuir durante a madrugada.

Já no dia oficial da Black Friday, os melhores horários para comprar serão 12h, 15h e 17h, porém, a partir das 8h as promoções já começam a aparecer com mais frequência.