MELHORES E MAIORES 50 anos: mais premiada de transportes, Latam tem experiência como diferencial

Em 1995, os brasileiros começavam a aproveitar as vantagens de um país com inflação controlada e moeda forte, frutos do Plano Real. Uma delas era viajar mais de avião, e a Latam (chamada de TAM na época) estendeu o tapete vermelho para receber mais público.

Naquele ano, a Latam apareceu pela primeira vez no especial MELHORES E MAIORES, como melhor empresa de serviços de transporte. De lá para cá, a empresa foi mais sete vezes vencedora de seu setor, chegando neste 2023 como a campeã histórica em transportes.

A reportagem da época trazia uma foto do comandante Rolim Amaro (1942-2001), lendário presidente da empresa e um de seus fundadores, limpando a janela de um dos -aviões. Amaro ficou conhecido por cuidar de perto dos detalhes, especialmente do atendimento aos passageiros.

A Latam foi criada em 1961, como Transportes Aéreos de Marília, e ganhou espaço primeiro na aviação regional e executiva. Em 1995, a empresa estava em rota de ascensão, mas ainda distante das três maiores aéreas do país na época, a Varig, a Vasp e a Transbrasil. Os céus, no entanto, mudariam rapidamente: no fim dos anos 2000, as três maiores aéreas da década anterior tinham quebrado. Com isso, o mercado aéreo passaria a ser dominado pela TAM e por duas novas empresas, a Gol e a Azul, cenário que se mantém até hoje. Em 2012, a TAM buscou uma parceria internacional: se juntou à chilena Lan, dando origem à Latam. Atende hoje 55 destinos no Brasil e 90 no exterior, somando voos diretos e indiretos.

“A Latam é hoje a empresa mais longeva do setor no Brasil. Contamos com a melhor equipe, com mais experiência e conhecimento. Isso faz com que, na linha de frente, consigamos oferecer o melhor serviço dentre todas as empresas nacionais e, na equipe administrativa, contemos com pessoas que conseguem navegar pelas dificuldades de um setor muito desafiante neste país”, diz Cadier.

Com a pandemia e uma leva de dificuldades, a empresa pediu recuperação judicial nos Estados Unidos, saindo do processo em novembro de 2022 com sua dívida reestruturada e malha recorde.

Para as próximas décadas, a empresa tem a meta de ser carbono neutro até 2050. Até o fim deste ano, o compromisso é eliminar totalmente o uso de plásticos descartáveis nos voos. O tapete vermelho, símbolo da TAM no passado, pode levar também a um caminho mais verde.