Inteligência artificial a bordo: LATAM adota IA para atendimento de passageiros em Guarulhos

O aeroporto de Guarulhos agora conta com uma inteligência artificial (IA) da LATAM para organizar parte do fluxo de passageiros da empresa. Apresentada nesta sexta-feira, 22, o novos sistema é o primeiro da América Latina e está instalado inicialmente no check-in doméstico do aeroporto paulista.

A solução, uma parceria entre o LATAM Labs e a Proc Group, utiliza nove câmeras, a tecnologia monitora o fluxo de passageiros, convertendo movimentos em dados analíticos. Estes, por sua vez, fornecem insights sobre a demanda, qualidade dos serviços, capacidade e produtividade da equipe LATAM.

Mas IA empregada pela LATAM vai além de simples câmeras de monitoramento. Ao capturar a movimentação dos clientes, o sistema processa esses movimentos e os transforma em dados quantitativos.

Por exemplo, é possível determinar quanto tempo um passageiro leva desde que entra na fila do check-in até que finalize o processo. Com esses dados em mãos, a LATAM pode redistribuir recursos, seja pessoal ou equipamentos, para áreas de maior demanda, otimizando o atendimento.

Além disso, em períodos de pico, a empresa pode antecipar necessidades e reforçar equipes, garantindo que os passageiros sejam atendidos com eficiência e rapidez.

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a LATAM garante que não tem acesso direto às imagens capturadas. O software processa as informações e fornece apenas os dados, sem qualquer identificação visual dos passageiros.

Derick Barboza, diretor de aeroportos da LATAM Brasil, vê na tecnologia uma oportunidade de tornar a experiência dos clientes mais fluida. Ele destaca que a implementação em Guarulhos é apenas o começo, com planos de levar essa inovação a outros aeroportos do país.

O projeto deve ser parte de um conjunto maior de soluções de automação da Latam. Atualmente, o LATAM Labs mantém parcerias com oito entidades externas, incluindo o Inovabra.

Dentre as soluções já desenvolvidas, destacam-se projetos de validação de documentos via IA e aplicações de redes neurais na jornada do cliente.