Oxxo no Rappi: rede de "mercadinhos de bairro" anuncia parceria com app de entrega

A rede de mercados de proximidade Oxxo decidiu ampliar seus canais de atuação no Brasil. Com mais de 500 lojas no estado de São Paulo (e um ritmo acelerado de inaugurações), a rede fechou uma parceria com o Rappi para entrar no universo dos aplicativos de entrega.

Com sortimento de produtos de loja de conveniência incrementada com, por exemplo, pão francês, a rede tem um objetivo simples no novo canal: aumentar a recorrência de compra e atrair novos clientes.

“A expectativa é aumentar a recorrência de compras dos clientes que já frequentam a loja física e também aumentar a aquisição de novos clientes”, diz Abelardo Garcia, Diretor comercial, marketing e negócios digitais de OXXO.

As lojas da Oxxo vão entrar de forma gradual no Rappi. A partir deste mês, mais de 30 lojas das cidades de São Paulo, Sai Bernardo do Campo, Guarulhos, Osasco, Campinas, Jundiaí, Santos e Praia Grande vão oferecer o serviço de entrega.

“Não necessariamente todas as lojas serão habilitadas”, explica Garcia.

“A parceria com o Rappi nos permite estar aonde for mais conveniente e oferecer acesso à nossa loja física através do canal digital, com entrega rápida e prática com apenas um clique de distância”, diz.

"Oxxo e Rappi tem uma afinidade de propósitos", diz Andrea Sylos, diretora de e-commerce do Rappi. “Ambos querem estar cada vez mais próximos dos clientes, levando produtos de qualidade por meio de um serviço único e ágil, que contribua para que a rotina de nosso usuário seja mais tranquila”.

Do lado do Rappi, que quer virar o mercadinho de bairro com entregas rápidas, a entrada do Oxxo reforça a oferta de produtos do aplicativo.

“O Oxxo compõe a partir de agora a nossa vertical de Express, que possui hoje um dos nossos maiores crescimentos dentro da plataforma. Vamos incluir uma série de promoções e descontos, muitos deles exclusivos, além de preços acessíveis”, diz.