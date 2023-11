Com ofertas de até 70%, Leroy Merlin mira bater 1 bilhão de vendas online nesta Black Friday

A Black Friday será uma das estratégias da Leroy Merlin, varegista que segue crescendo em faturamento, apesar de todos os desafios no ramo de construção nos últimos anos. Em 2020, mesmo com a pandemia, a operação brasileira chegou em R$ 7,2 bilhões; em 2021 mesmo com o aumento da inflação que impactou o setor a companhia chegou a R$ 8,1 bilhões e no último ano a empresa registrou R$ 8,4 bilhões em faturamento.

“Durante a pandemia as pessoas acabaram ficando dentro de casa, vendo as oportunidades de melhorias do lar, além de móveis para o home office. Esse cenário acabou fazendo a gente crescer em patamares excepcionais em relação aos anos anteriores,” afirma Flávia Barros, diretora de marketing da Leroy Merlin Brasil.

A expectativa da companhia para este ano continua positiva. O faturamento deve ter um aumento entre 5 e 10%, e deve chegar aos R$ 9 bilhões neste ano, segundo a diretora, que reforça que para manter esse ritmo de crescimento pós-pandemia, a companhia apostou em 4 pilares:

Revitalização de todas as lojas;

Treinamento das equipes, principalmente em atendimento;

Investimento na experiência dos canais digitais;

Ampliação das ofertas dos produtos, tanto na loja, quanto no site.

“Essas ações nos ajudaram a continuar em uma crescente de resultados dentro dos nossos negócios”, afirma Barros.

São essas iniciativas que irão ajudar a empresa a se destacar na Black Friday deste ano, que tem como foco esvaziar estoques e investir em vendas em canais digitais.

A oferta que nasce do estoque

Na época da pandemia a executiva conta que foi natural olhar para o estoque e ver um resquício de produtos. Por isso, além de produtos estratégicos que poderão ter até 70% de desconto neste ano, o foco da Black Friday da Leroy Merlin será esvaziar o estoque parado e fazer uma boa oferta ao cliente.

“Categorias como jardim, que tem móveis e ombrelones, cadeiras de escritórios, fechadura digital, sanitários, móveis de decoração, piscina e materiais de acabamentos serão o foco da Black Friday deste ano, além também de trabalharmos com itens que estavam com estoque parado, vamos ser mais agressivos em termos comerciais com esses produtos,” afirma a diretora.

Além desses produtos que serão destaque na Black Friday, e que foram líderes de vendas da companhia durante o ano, Barros reforçou que a onda de calor fez com que a empresa investisse em um estoque aproximado de R$ 60 milhões em produtos de climatização, como ar-condicionado, climatizador e ventilador, devido ao aumento de demandas neste período.

“Nos últimos 30 dias já vendemos mais de 25 mil peças apenas nos canais de vendas à distância, e a expectativa com as vendas continua alta porque também teremos ofertas na Black Friday para esses produtos sazonais,” afirma Barros.

A instabilidade climática que fez a empresa investir em produtos de verão antes mesmo da estação chegar, também fez com que a Leroy se preparasse para os impactos de fenômenos como ciclone recente, que fez com que muitas cidades ficassem sem energia por alguns dias em vários estados.

“Com a possibilidade de existir outros ciclones, estamos investindo em compras de geradores para atender as pessoas, caso falte energia novamente nas cidades,” afirma a executiva.

A Black Friday deste ano alinhada ao digital

A expectativa de vendas da rede é de um aumento entre 20 e 30% durante a Black Friday deste ano, frente ao ano passado que cresceram 45% em relação ao ano de 2021. “A meta neste ano é de 30%, ou seja, um pouco menor do que no ano passado, porque temos um cuidado com a nossa rentabilidade. Já tínhamos um histórico que era agressivo e estamos crescendo em relação a 2022,” afirma Barros.

Para alcançar esse aumento na Black Friday, a companhia investe fortemente no digital, que foi o canal que acelerou as vendas durante a pandemia.

“Antes da pandemia, a representação dos canais digitais era de 3%. Em 2022 chegamos a 11% e para este ano a ambição é de chegarmos em 15%,” afirma Barros.

Neste ano, a expectativa da companhia é de bater o primeiro 1 bilhão de vendas à distância, por meio do e-commerce, app, televendas e WhatsApp.

“Estamos cada vez mais aprimorando a experiência do cliente e a tecnologia é um dos nossos pontos de atenção, ainda mais em um evento como a Black Friday. Cada vez mais queremos nos estruturar em termos de tecnologia, atendimento e logística para conseguir atender aos nossos clientes com a qualidade que merecem.”

A novidade do ano: coleção de Natal

Pela primeira a Leroy Merlin irá comercializar itens para o Natal. A marca pretende se tornar um player significativo no segmento decorativo deste evento.

“Vamos entrar no mercado de maneira forte. Já na Black Friday deste ano será possível encontrar uma gama extensa de decoração como luzes, árvores de Natal e toda a parte decorativa deste evento considerando as últimas tendências.”

A expansão do negócio no Brasil

A Leroy Merlin faz parte do grupo francês ADEO que é o 3º maior varejo de it yourself do mundo e a operação brasileira representa 4,3% do volume de negócios.

Há 25 anos no Brasil, em 13 estados e com mais de 10 mil colaboradores, a empresa pretende fechar o ano com 53 lojas, incluindo a primeira loja na Bahia, em Salvador, que será lançada no dia 1 de dezembro deste ano. Outra ambição da companhia é de abrir mais 15 lojas no Brasil até 2025.

LEIA MAIS:

Qual é o melhor horário para comprar na Black Friday 2023?

O que irá mais atrair os brasileiros no Black Friday deste ano?