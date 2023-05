Latam: número de passageiros no Brasil cresce 22% e chega a 2,4 milhões em abril

A Latam registrou em abril um crescimento de 21,6% no seu número de passageiros domésticos no Brasil em relação a mesmo período de 2022. Ao todo, a companhia transportou 2,4 milhões de pessoas em voos nacionais no país no último mês, superando os 2 milhões registrados em abril de 2022.

O resultado também provocou reflexos positivos em outros indicadores operacionais. Isso porque a demanda doméstica de passageiros da empresa no Brasil cresceu 16,6% na comparação com abril de 2022. No mesmo período, a companhia também registrou crescimento de 20,2% da sua capacidade doméstica no Brasil, medida em assentos-quilômetros oferecidos (ASK).

A companhia também foi responsável por mais de 60% dos passageiros de voos internacionais no Brasil, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), tendo inaugurado as rotas Porto Alegre-Santiago e Brasília-Lima. Esse número tende a crescer durante o ano, segundo a empresa. Isso porque a companhia vai iniciar rotas Foz do Iguaçu-Lima, Santiago-Melbourne, Guarulhos-Joanesburgo e Guarulhos-Los Angeles, sendo esta última a primeira entrega efetiva no mercado brasileiro de sua joint venture com a Delta Air Lines.