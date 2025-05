O salto da Lança Perfume: como calçados e acessórios viraram motor de crescimento da La Moda

O grupo catarinense La Moda, conhecido por impulsionar marcas autorais com forte apelo emocional, vem colhendo os frutos de uma decisão estratégica tomada há mais de uma década: investir com consistência no desenvolvimento de uma unidade de negócios dedicada a calçados, bolsas e acessórios.

Sob o guarda-chuva da marca Lança Perfume, e com participação da linha LP Easy, essa vertical vem se consolidando como uma das frentes mais promissoras do portfólio do grupo — com impressionantes 330% de crescimento nos últimos cinco anos.

O que começou como uma extensão natural da marca principal evoluiu para uma operação robusta, com centro de distribuição próprio, capacidade para entregar mais de 600 mil peças por ano e presença em quase 2,3 mil pontos de venda ativos.

A estratégia vai além do volume: é ancorada em um posicionamento que alia desejo, design e velocidade. São quatro coleções ao ano com mais de 200 produtos por ciclo, todos desenvolvidos com identidade própria e forte leitura das tendências internacionais — adaptadas ao gosto e ritmo da consumidora brasileira.

A unidade de negócios também se destacou nos últimos meses por ações emblemáticas que refletem sua nova fase. A participação de destaque no La Moda Experience — evento proprietário do grupo que reúne lojistas de todo o Brasil — e a ativação exclusiva na festa de 50 milhões de seguidores de Virginia Fonseca, em dezembro de 2024, são exemplos de como o grupo tem investido na construção de marca com autenticidade. Além de Virginia, nomes como Sabrina Sato, Lore Improta, Maiara & Maraísa e Mari Gonzalez estrelaram campanhas da unidade com alta repercussão.



“Apostamos na coerência entre produto, discurso, estratégia comercial e marketing intenso. Essa unidade representa a nossa capacidade de transformar desejo em performance”, afirma Hugo Olivo, CEO do grupo.

Em 2025, o grupo dá mais um passo rumo à consolidação nacional e internacional da categoria com sua primeira participação na Brazilian Footwear Show, vitrine internacional para o mercado de calçados. “Esse é um marco. Queremos que a unidade de acessórios represente não só crescimento, mas também nosso compromisso com inovação, excelência e conexão com o consumidor”, completa Olivo.

O case da Lança Perfume Bag+Shoes exemplifica como a La Moda tem ampliado com sucesso seu ecossistema de marcas, explorando novas categorias com inteligência estratégica, sem perder o DNA criativo que a transformou em uma das referências mais relevantes da moda brasileira contemporânea.