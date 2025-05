Curso dá a chance de trabalhar uma semana com uma das maiores referências em estratégia no Brasil

Rita Almeida, uma das principais estrategistas do país, lança seu primeiro curso solo, o “irRITAção”, na Miami Ad School, com início em 25 de junho. A proposta é provocar estrategistas e criativos a revisarem suas práticas em um setor cada vez mais pressionado por velocidade e volume de dados.

A formação tem ênfase na escuta ativa e na reflexão cultural, combinando teoria e prática com análises de campanhas reais e metodologias próprias desenvolvidas por Rita no LAB HUMANIDADES da AlmapBBDO, onde atua como líder. As aulas acontecem às quartas-feiras, das 19h30 às 22h30, com duração total de 15 horas e certificado de conclusão.

Segundo a estrategista, vencedora do Prêmio Caboré 2024, o curso é mais que uma capacitação técnica: é um convite a resgatar o prazer de pensar com profundidade. “Quero que as pessoas se apaixonem de novo por pensar”, afirma. “A estratégia, para mim, é uma prática viva.”

Conteúdo prático e método próprio

Organizado em cinco encontros, o curso aborda desde a formulação de perguntas relevantes até a mensuração de impacto. Entre os temas estão:

● O papel da escuta e da dúvida como ponto de partida estratégico

● Construção de contexto histórico e social com o suporte de inteligência artificial

● Transformação de dados em insights humanos

● Criação de ações estratégicas integradas entre áreas

● Análise de KPIs, indicadores-chave de performance, com participação de um cliente convidado

Durante o curso, os participantes terão contato com estudos conduzidos por Rita, como A Revolução da Longevidade, que analisa o protagonismo de consumidores acima dos 50 anos nas decisões de compra. Serão discutidas campanhas para marcas como O Boticário e o lançamento do perfume Her Code, centrado no prazer feminino.

“Mesmo com o avanço da tecnologia, sigo acreditando em insights humanos”, diz Rita. “Dados são importantes, mas, sem olhar para as pessoas, a estratégia não se sustenta.”

Carreira e legado no planejamento criativo

Com passagens por agências como Talent, Loducca, F/Nazca e AlmapBBDO, Rita Almeida consolidou sua atuação na interseção entre pensamento criativo e profundidade analítica. Foi presidente do Grupo de Planejamento de São Paulo e fundadora da CO.R Inovação, iniciativa voltada para a pesquisa de comportamento.

As inscrições para o curso “irRITAção” estão abertas até 23 de junho e podem ser feitas pelo site da Miami Ad School.