José Berenguer deixa o JP no Brasil para se tornar presidente do Banco XP

José Berenguer está deixando a presidência do JP Morgan no Brasil depois de sete anos no cargo para se juntar à XP Inc. A ideia é que o executivo lidere a expansão dos negócios do banco de atacado como CEO do Banco XP. “A chegada de José Berenguer reforça ainda mais o nosso compromisso de continuar transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas. Estamos apenas no começo da nossa trajetória e temos um desafio gigantesco pela frente”, afirma o fundador e CEO da XP Inc., Guilherme Benchimol, em nota.

A despeito da crise econômica em curso, a XP está a todo vapor. Nas últimas semanas anunciou a compra de duas startups, a Fliper (de consolidação de investimentos) e a DM10 (de seguros), e divulgou que vai mudar seu escritório para uma “Villa” no interior de São Paulo. Agora, divulga a entrada de Berenguer para atuar no banco de atacado.

Antes do JP, Berenguer foi presidente da Gávea entre 2012 e 2013 e, entre 2007 e 2012, atuou como CEO de diferentes áreas do Santander, além de ter sido membro do conselho de administração. Teve ainda passagens pelo Banco ABN Amro Real, Banco BBA Creditanstalt, ING Barings, ING Bank Brazil e Banco Boavista.

“Vi na XP Inc. a oportunidade de me juntar à empresa que está revolucionando o mercado financeiro brasileiro, ainda tão concentrado. Temos o objetivo de nos tornarmos referência também para os clientes corporativos, com a entrega de produtos inovadores e, principalmente, numa relação de confiança e transparência”, diz Berenguer, em nota

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras do país, dona das marcas XP Investimentos, Rico, Clear, Spiti, Infomoney e Leadr, entre outras. A companhia possui mais de 2 milhões de clientes e 385 bilhões de reais de ativos sob custódia.