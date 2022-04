Jeff Bezos perde US$ 20 bilhões com queda nas ações da Amazon

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, viu US$ 20,5 bilhões de sua fortuna derreter depois que os resultados da Amazon.com deixaram os investidores decepcionados, ajudando a alimentar o pior mês para as ações de tecnologia em anos.

As ações da empresa de comércio eletrônico caíram 14% nesta sexta-feira, depois da divulgação de um prejuízo trimestral e o menor crescimento de vendas desde 2001. O patrimônio líquido de Bezos caiu para US$ 148,4 bilhões, segundo o Bloomberg Billionaires Index, de um pico este ano de mais de US$ 210 bilhões.

As 500 pessoas mais ricas do mundo perderam um total de mais de US$ 54 bilhões nesta sexta-feira em meio à derrota mais ampla do mercado, segundo o índice Bloomberg. O índice de referência S&P 500 caiu 3,6% e o índice Nasdaq, de alta tecnologia, recuou 4,5%, encerrando seu pior mês desde 2008.

Antes mesmo da abertura dos mercados, Bezos viu US$ 13 bilhões de sua fortuna evaporar com a queda de 8% nas ações da Amazon.

As ações da empresa estão se desvalorizando após a Amazon ter divulgado, na noite de quinta-feira, um resultado financeiro pior do que o esperado pelo mercado. A empresa teve seu primeiro prejuízo trimestral desde 2001.

Se a perda persistir, o patrimônio líquido de Bezos cairá para cerca de US$ 155 bilhões, de acordo com o Índice de Bilionários Bloomberg. Em seu auge no ano passado, ele valia mais de US$ 210 bilhões.

Bezos, a pessoa mais rica do mundo depois de Elon Musk, já era o quarto maior perdedor de riqueza este ano, com sua fortuna caindo US$ 23 bilhões até quinta-feira, segundo o Bloomberg Billionaires Index.

A Amazon está enfrentando custos trabalhistas mais altos após contratações durante a pandemia e um aumento na inflação, o que pode prejudicar as vendas. A empresa registrou prejuízo líquido de US$ 3,8 bilhões no trimestre encerrado em 31 de março, em comparação com lucro de US$ 8,1 bilhões em igual período do ano passado.

