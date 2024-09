20 franquias a partir de R$ 7 mil para você investir no interior

1 /10 (A Cacau Show é a maior franquia do Brasil com 4.216 unidades em 2023)

O setor de franquias segue crescendo por todo o Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o faturamento do segmento cresceu no segundo trimestre de 2024, aumentando para 12,8% em comparação com o mesmo período de 2023.

Diante do cenário promissor, as redes miram sua expansão para cidades do interior com modelos mais baratos.

Para Vinicius Barreto, vice-presidente da vertical de Scale Up da 300 Ecossistema de Alto Impacto, antigamente era comum os negócios serem concentrados em grandes cidades, mas percebemos uma mudança nisso devido a possibilidade de empreender através das microfranquias.

“As regiões interioranas estão se tornando atrativas para negócios que são mais enxutos e acessíveis financeiramente, pois conseguem se adaptar melhor à realidade local", diz. "Antes de investir nesse modelo, é preciso ter um trabalho de inteligência de mercado, entender sobre a classe social, potencial de consumo, concorrentes e o poder na região, além de conhecer a cultura local. Se atentar em buscar redes estruturadas, com respaldo aos franqueados com consultoria, pois isso faz a diferença para o resultado. É preciso ter em mente que independentemente do valor investido, é preciso trabalhar e se organizar para um bom desempenho”.

Conheça as oportunidades de 20 marcas para regiões com índice populacional menor:

aiqfome

Fundado em 2007, o aiqfome é o maior aplicativo de delivery do interior do Brasil e o 2° maior do país. Em expansão pelo sistema de franquias desde 2012, ele oferece três formatos de microfranquias para trabalhar de casa e que dispensam a contratação de funcionários. O investimento inicial para fazer parte da rede varia entre R$ 41 mil, para cidades com até 20 mil habitantes, e R$ 118 mil, para regiões com até 60 mil moradores. Neles, o franqueado do aiqfome opera como um representante comercial da sua cidade, prospectando novos comércios locais e ampliando a área de atuação do app. Atualmente, ele conta com cerca de 280 franqueados em mais de 500 cidades pelo Brasil. Idealizado pelo casal paranaense Steph Gomides e Igor Remigio, o aplicativo foi adquirido pelo Grupo Magalu em 2020 e integra a vertical food do conglomerado.

Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil (incluso taxa de franquia, para cidades de até 20.000 habitantes)

a partir de R$ 41 mil (incluso taxa de franquia, para cidades de até 20.000 habitantes) Faturamento médio mensal: a partir R$ 14 mil (para cidades de até 20.000 habitantes)

a partir R$ 14 mil (para cidades de até 20.000 habitantes) Prazo de retorno estimado: 18 meses

Buddha Spa

Maior rede de spas urbanos da América Latina, com mais de 110 unidades em várias cidades brasileiras. Fundada em 2001 por Gustavo Albanesi e Jayme Santos, ex-executivos do mercado financeiro, a rede realiza cerca de 50.000 massagens por mês e há mais de 30 terapias disponíveis para os clientes. A rede oferece um programa de treinamento contínuo para todos seus franqueados e colaboradores. Essa iniciativa tem servido de modelo para muitas empresas no segmento de bem-estar, setor que cresce exponencialmente ano a ano.

Investimento inicial : a partir de R$ 450 mil, mais taxa de franquia de R$ 60 mil

: a partir de R$ 450 mil, mais taxa de franquia de R$ 60 mil Faturamento médio mensal : R$ 180 mil

: R$ 180 mil Royalties: 6% do faturamento

Doutor Hérnia

Rede de clínicas especializadas no tratamento de coluna vertebral e não-cirúrgico de hérnia de disco, com 215 unidades franqueadas pelo Brasil. O franqueado não precisa ser um fisioterapeuta para atuar na franquia, podendo ser gestor da unidade. Tem como diferencial a metodologia com uso de equipamentos que permitem a padronização do tratamento de reabilitação, que evita que 96% dos pacientes sejam levados à cirurgia de hérnia de disco. A maior parte de suas unidades franqueadas está localizada em cidades do interior do Brasil, palco de 80% das inaugurações ocorridas em 2024.

Investimento inicial : R$ 130 mil, com taxa de franquia, equipamentos e instalações.

: R$ 130 mil, com taxa de franquia, equipamentos e instalações. Faturamento médio mensal : R$ 60 mil, com lucratividade de 50%

: R$ 60 mil, com lucratividade de 50% Prazo de retorno: entre 7 e 9 meses

Ecoville

Fundada em 2007, a Ecoville é a maior rede de franquias de produtos de limpeza do Brasil, com mais de 300 operações pelo país. A marca possui especialistas em soluções de limpeza para atender o consumidor final. Para as cidades menores, a Ecoville é uma oportunidade de levar um modelo de negócio que comercializa um mix com mais de 800 SKu’s entre produtos, acessórios e equipamentos para limpeza residencial e profissional de alta qualidade.

Investimento inicial total: Modelo Express: R$ 109 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro e primeiro estoque)

Modelo Express: R$ 109 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro e primeiro estoque) Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

R$ 100 mil Prazo estimado de retorno: de 10 a 18 meses

Follow Me Idiomas

A Follow Me Idiomas, que pertence ao Grupo BDC – holding detentora das redes de franquias YES! Idiomas e Cor e Unha, é uma escola de idiomas que aposta em franquias no modelo low cost, ou seja, com alta rentabilidade, baixo custo e que está em plena expansão para municípios do interior. O investimento para adquirir uma franquia da rede é a partir de 58.000 reais, com projeção de receita mensal de 25.000 reais. A metodologia Follow Me concilia visões de ensino tradicionais com técnicas modernas para eliminar a timidez dos alunos iniciantes e incentivar que ele participe de forma consciente do seu processo de aprendizado.

Investimento inicial: R$ 58 mil – Modelo Flex (duas salas), espaço médio de 80m²

R$ 58 mil – Modelo Flex (duas salas), espaço médio de 80m² Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

R$ 25 mil Previsão de retorno: 18 a 24 meses

Luah Semijoias

Fundada em 2013, a Luah Semijoias é uma marca de Tocantins especializada em acessórios banhados a ouro. No franchising desde 2017, a rede conta com 12 unidades espalhadas por seis estados entre o Norte e Nordeste do Brasil, inclusive em cidades do interior. Além das lojas voltadas para o varejo, a Luah Semijoias aposta também em uma rede com mais de 1.700 revendedoras. A marca oferece a Franquia Premium, com investimento inicial de R$ 198.000 em uma loja de 30 metros quadrados. E para incentivar novos franqueados dentro do seu próprio ecossistema, a Luah oferece a Franquia Home Office, que requer o investimento inicial a partir de R$ 120.000. Conceito pensado para a investidora operar por 10 meses dentro de casa e se capitalizar antes de abrir sua unidade física.

Investimento inicial : modelo Home Office a partir de R$ 120 mil; Franquia Premium a partir de R$ 198 mil

: modelo Home Office a partir de R$ 120 mil; Franquia Premium a partir de R$ 198 mil Faturamento médio mensal : R$ 90 mil

: R$ 90 mil Prazo estimado de retorno: 9 a 15 meses

Café Conceito

Criado em Taubaté, no interior de São Paulo, em 2016, o Café Conceito é uma rede de cafeterias com 18 unidades espalhadas pelo estado paulista. Especializada em cafés especiais e lanches rápidos, a marca se intitula como a “Starbucks brasileira”, sendo a pioneira no país com o conceito de cafeteria 100% drive thru. Além deste formato inédito, a franquia ainda oferece outras três opções de negócio para os franqueados: quiosque, loja padrão e loja expandida.

Investimento inicial : Quiosque: R$190 mil; Padrão: R$250 mil; Expandida: R$450 mil

: Quiosque: R$190 mil; Padrão: R$250 mil; Expandida: R$450 mil Faturamento médio mensal : R$ 80 mil

: R$ 80 mil Prazo de retorno: 14 meses a 24 meses

Café du Centre

Fundada em 2014, em Itapema, interior de Santa Catarina, a Café du Centre é a rede pioneira no Brasil com o conceito de cafeteria gourmet. Entre os seus diferenciais está a combinação de oferecer um ambiente instamagrável com um cardápio recheado de produtos premium e apresentações inovadoras. Conta com 12 unidades presente em oito estados brasileiros (RJ, SP, MG, DF, GO, MS, PR e RS). Atualmente, a rede apresenta três formatos de franquias aos interessados: a loja de shopping, que requer o investimento inicial a partir de R$ 500 mil; a loja de rua, a partir de R$ 400 mil e o quiosque, a partir de R$ 300 mil.

Investimento inicial: Loja de Shopping: a partir de R$ 500 mil / Loja de rua: a partir de R$ 400 mil / Quiosque: a partir de R$ 300 mil

Loja de Shopping: a partir de R$ 500 mil / Loja de rua: a partir de R$ 400 mil / Quiosque: a partir de R$ 300 mil Faturamento médio mensal: em torno de R$150 mil

em torno de R$150 mil Prazo de retorno: a partir de 18 meses

Maria Açaí

Criada em 2017, em Joinville (SC), a rede especializada em açaí artesanal conta com mais de 70 lojas por seis estados brasileiros (RJ, SP, BSB, RS, PR e SC). Além dos formatos de lojas, a marca acaba de lançar dois modelos de contêiner: a franquia Pocket, com investimento inicial de R$ 170 mil; e a versão Padrão, com investimento inicial de R$ 261 mil.

Investimento inicial: a partir de R$170 mil (Container Pocket) e a partir de R$ 261 mil (Container Padrão)

a partir de R$170 mil (Container Pocket) e a partir de R$ 261 mil (Container Padrão) Faturamento médio mensal: entre R$ 80 a 100 mil em ambas as unidades.

entre R$ 80 a 100 mil em ambas as unidades. Tempo de retorno do investimento: 24 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira, maior rede de limpeza residencial e empresarial do país que também foi eleita destaque como franqueadora do ano pela ABF. Com mais de 90 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 500 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra, sanitização e limpeza especializada em vidros. A rede possui modelo de negócio home based para cidades a partir de 30 mil habitantes.

Investimento Inicial: a partir de R$ 47.300 (incluso taxa de franquia, kit de equipamentos para limpeza profissional e primeira compra de uniforme)

a partir de R$ 47.300 (incluso taxa de franquia, kit de equipamentos para limpeza profissional e primeira compra de uniforme) Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

R$ 45 mil Prazo estimado de retorno: 14 meses

market4u

O market4u é uma rede de mercados autônomos e líder do segmento no Brasil, que atua no formato de franquia desde 2020, mesmo ano de sua fundação. Com tecnologia em seu DNA, a startup nasceu com o propósito de levar mais comodidade e segurança para as pessoas dentro dos condomínios residenciais e comerciais. Hoje tem mais de 2 mil PDXs espalhados em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e sem a necessidade de atendentes. O tempo médio de implantação é de 90 dias.

Investimento inicial : a partir de R$ 80 mil (incluso taxa de franquia)

: a partir de R$ 80 mil (incluso taxa de franquia) Faturamento médio mensal : R$ 10 a R$ 15 mil

: R$ 10 a R$ 15 mil Prazo de retorno estimado: 16 a 24 meses

Milky Moo

Em quatro anos de história a Milky Moo, rede especializada em milkshakes já conta com 449 unidades espalhadas por todos os estados brasileiros. Com um plano agressivo de expansão para 2024, a rede conta com 41 unidades no interior (SP, GO, BA, RJ, MT, CE, TO, MG e PA). A marca requer um investimento a partir de R$ 290 mil e faturamento aproximado de R$100 mil. A previsão é fechar o ano de 2024 com 700 unidades.

Investimento inicial para loja em shopping: R$ 290 mil

para loja em shopping: R$ 290 mil Faturamento médio de loja em shopping : R$ 100 mil

: R$ 100 mil Previsão de retorno: 18 a 24 meses em todos os formatos

Mineiro Delivery

Rede com 60 lojas que oferecem comida brasileira, bem caseira, na caixinha. Feijoada, galinhada, feijão tropeiro, estrogonofe e até uma opção vegetariana, dentre mais de 60 pratos, são oferecidos no box. O franqueado pode operar apenas essa marca ou utilizar a estrutura da cozinha para operar mais três marcas: O Tropeiro, SandubUai e Casa di Italia. É uma marca que nasceu no interior de São Paulo (em São José do Rio Preto) e tem a meta de se expandir para cidades do interior de estados do Sul, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.

Investimento inicial : a partir de R$ 135 mil + taxa de franquia de R$ 50 mil

: a partir de R$ 135 mil + taxa de franquia de R$ 50 mil Faturamento médio mensal : R$ 90 mil

: R$ 90 mil Tempo de retorno: Entre 18 e 24 meses

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Fundada em 2020, em Balneário Camboriú (SC), a rede de franquias funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, com o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais. Com um prazo de até 30 dias para implantação, as unidades possuem uma gestão facilitada, a partir da tecnologia da própria rede, denominada de QDash. A empresa é um Negócio em Expansão da EXAME.

Investimento inicial : a partir de R$ 42 mil (incluso taxa de franquia e instalação)

: a partir de R$ 42 mil (incluso taxa de franquia e instalação) Faturamento médio mensal : R$ 18 mil

: R$ 18 mil Prazo de retorno estimado: de 10 a 18 meses

Mr Fit

Criada em 2013 pela empresária Camila Miglhorini, na cidade de Paulínia, interior de São Paulo, a rede Mr. Fit é pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil. A rede está presente em 26 estados brasileiros com 750 unidades e em processo de internacionalização, já com unidades em Portugal e no Paraguai.

Investimento inicial total : a partir de R$ 6.999,00, no modelo home office (incluso taxa de franquia)

: a partir de R$ 6.999,00, no modelo home office (incluso taxa de franquia) Faturamento médio mensal : entre R$ 4 mil e R$ 30 mil

: entre R$ 4 mil e R$ 30 mil Prazo estimado de retorno: de 4 a 8 meses

Norah Acessórios

Rede pernambucana de bijuterias e acessórios com 12 lojas (quatro no estado de São Paulo e oito em Pernambuco). Tem como diferencial o valor acessível das peças ofertadas, que são repostas semanalmente, levando ao consumidor novidades de forma recorrente. Oferece três formatos de negócios, dentre eles uma micro franquia. Acaba de inaugurar sua primeira loja no interior de São Paulo, em Jundiaí, abrindo a expansão para cidades do interior.

Investimento inicial: R$ 96 mil (quiosque), com taxa de franquia, instalações e estoque inicial a R$ 196 mil (loja em shopping).

R$ 96 mil (quiosque), com taxa de franquia, instalações e estoque inicial a R$ 196 mil (loja em shopping). Faturamento médio mensal: entre R$ 80 mil e R$ 100 mil

entre R$ 80 mil e R$ 100 mil Prazo de retorno: até 12 meses

Sua Hora Unha

Rede de cuidados com as unhas, mãos e pés, a Sua Hora Unha tem a biossegurança como foco em serviços ágeis e sem agendamento prévio. A rede já soma mais de 60 unidades entre funcionamento e comercializadas. Além disso, a marca conta com três modelos de negócios, entre eles, o quiosque, que é eficaz para cidades a partir de 80.000 habitantes. Essa modalidade pode ser implantada em locais públicos do interior como Shopping Centers com grande circulação de pessoas.

Investimento Inicial : a partir de R$ 129.648 no modelo quiosque (incluso taxa de franquia, taxa de implantação, obra, reforma e marcenaria, poltronas e mochos, treinamento técnico das profissionais, marketing inaugural, material de trabalho, produtos Sua Hora Unha, identidade visual padrão SU e equipamentos)

: a partir de R$ 129.648 no modelo quiosque (incluso taxa de franquia, taxa de implantação, obra, reforma e marcenaria, poltronas e mochos, treinamento técnico das profissionais, marketing inaugural, material de trabalho, produtos Sua Hora Unha, identidade visual padrão SU e equipamentos) Faturamento médio mensal : R$ 35 mil

: R$ 35 mil Prazo estimado de retorno: 20 meses

Sushi Rão

Fundada em 2013, o Sushi Rão foi o negócio que deu origem à holding do Grupo Rão, que hoje conta com mais de 23 marcas no seu guarda-chuva de franquias no mercado de food service. Seu carro-chefe é o sushi, com variações que vão desde o sushi tradicional, como o hot filadélfia, como o yakisoba. Com 15 unidades no interior do Rio de Janeiro, a marca requer um investimento a partir de R$ 250.000 e faturamento estimado de R$ 240.000. A previsão de retorno é de até 24 meses.

Investimento inicial : R$ 250.000

: R$ 250.000 Faturamento estimado : R$ 240.000

: R$ 240.000 Previsão de retorno: em até 24 meses

Tintas MC

Com 60 anos de tradição no mercado, a Tintas MC é a maior rede de lojas de tintas do Brasil e uma das maiores varejistas do setor na América do Sul. Com mais de 220 lojas no país, a marca vem expandindo em diversas regiões, inclusive no interior. A franquia opera com três modelos de negócios: Loja Tradicional, Shop in Shop e Conversão.

Investimento inicial : a partir de R$ 450 mil (loja tradicional)

: a partir de R$ 450 mil (loja tradicional) Faturamento médio mensal : a partir de R$ 180 mil (até 2 anos) e R$ 350 mil (a partir de 30 meses)

: a partir de R$ 180 mil (até 2 anos) e R$ 350 mil (a partir de 30 meses) Previsão de retorno: 24 a 36 meses

Pizza do Rão

Famosa por oferecer pizzas quadradas, a Pizza do Rão é uma das redes mais consolidadas do Grupo Rão, holding que conta com mais de 23 marcas no seu portfólio. Com 15 unidades no interior do Rio de Janeiro, a Pizza do Rão oferece uma operação enxuta com foco nas pizzas, que requer um investimento inicial de R$ 250 mil, com faturamento médio mensal de R$ 210 mil e previsão de retorno de até 24 meses.