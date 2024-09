Após cortes em sua divisão de TV e na Pixar, Disney demite mais 300 pessoas

A Disney cortou cerca de 300 funcionários em vários departamentos enquanto continua a procurar maneiras "contínuas" de reduzir custos.

"Avaliamos continuamente maneiras de investir em nossos negócios e gerenciar nossos recursos e custos de forma mais eficaz para alimentar a criatividade e a inovação de ponta que os consumidores valorizam e esperam da Disney", disse um representante da empresa à Variety.

"Como parte desse trabalho de otimização contínuo, temos revisado a estrutura de custos para nossas funções de nível corporativo e determinamos que há maneiras de elas operarem de forma mais eficiente."

A rodada de demissões da Disney afetou os departamentos de recursos humanos, jurídico, financeiro e outros nos EUA. Os últimos cortes ocorreram depois que a Disney demitiu cerca de 140 funcionários em sua divisão de televisão em julho, o que representa cerca de 3% de sua força de trabalho. Em maio, a Pixar demitiu 175 trabalhadores, aproximadamente 14% de seu quadro de funcionários.

Os cortes ainda estão muito longe das demissões em massa que a Disney conduziu em 2023 após Bob Iger retornar como CEO — uma redução de força em toda a empresa que teve como objetivo a eliminação de cerca de 7.000 empregos, 3,2% da força de trabalho global do conglomerado de mídia.

No mês passado, a Disney mostrou confiança para o ano fiscal de 20224, que termina no final de setembro: aumentou a meta de crescimento do lucro ajustado por ação para o ano inteiro - de 25% para 30%.

Para o trimestre de junho, a Disney superou as expectativas de Wall Street em receita e lucro, e a empresa relatou seu primeiro trimestre lucrativo para seu braço de streaming (que inclui Disney+, Hulu e ESPN+).

No entanto, o lucro operacional dos parques temáticos caiu 6% no período e a empresa alertou que a demanda fraca contínua pode prejudicar os resultados do segmento nos próximos trimestres.