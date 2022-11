Jeff Bezos diz que doará maior parte de sua fortuna para caridade

O fundado da Amazon, Jeff Bezos, anunciou que planeja doar a maior para de sua fortuna de US$ 124 bilhões para caridade. O bilionário disse em uma entrevista exclusiva para a CNN americana que a maior parte de sua riqueza será destinada ao combate às mudanças climáticas e apoiar pessoas que possam unir a humanidade.

Bezos explicou que está "construindo a capacidade de doar este dinheiro" ao lado da sua namorada, Lauren Sánchez. Ele disse que a parte difícil de dar o dinheiro é "descobrir como fazê-lo de maneira alavancada". Essa foi a primeira vez que ele diz que planeja doar a maior parte do seu dinheiro.

Quarta pessoa mais rica do mundo, de acordo com o ranking da Bloomberg, o bilionário não detalhou qual porcentagem ou valores que serão doados. Bezos já havia comprometido US$ 10 bilhões em 10 anos, ou cerca de 8% de seu patrimônio líquido atual, para o Bezos Earth Fund, que Sánchez é co-presidente. Entre as prioridades da instituição estão a redução da pegada de carbono de cimento e aço para construção.

No passado, o fundador da Amazon foi criticado por não assinar o Giving Pledge, uma promessa de algumas das pessoas mais ricas do mundo de doar a maior parte de sua riqueza para caridade.

