O que a JBS foi fazer em Davos? Reforçar soluções para uma agropecuária mais sustentável

Em busca de uma produção de alimentos mais sustentável, é preciso transformar os atuais modelos de operação das empresas do setor. Na busca desse caminho, a indústria segue discutindo sobre novos modelos de negócio, políticas e incentivos para que se alcance um consumo mais responsável e inclusivo, um planeta mais sustentável e pessoas mais saudáveis.

“A humanidade está enfrentando duas emergências. Não desafios. Emergências. E não para o futuro. Elas estão afetando o mundo agora. Nós precisamos enfrentar as mudanças climáticas e alimentar a população mundial. Há soluções para fazer ambos ao mesmo tempo, e a JBS está investindo para implementá-las”, disse Gilberto Tomazoni, CEO global da companhia, durante o Fórum Econômico Mundial, que aconteceu em Davos, na Suíça.

No evento, o executivo apresentou quatro soluções para uma agricultura mais sustentável já em andamento na companhia, como parte de seu compromisso para ser net zero até 2040:

Integração lavoura-pecuária-floresta

Maior produtora de alimentos à base de proteínas do mundo, a JBS foi a Davos este ano para mostrar o potencial da agropecuária como parte da solução climática. A solução, pensada a partir da integração lavoura-pecuária-floresta, permite ao produtor impulsionar a produção de alimentos em até 40% e, ao mesmo tempo, capturar os gases de efeito estufa da atmosfera.

Recuperação de pastagens degradadas

Outra solução para os desafios do setor apresentada pela companhia no Fórum foi a recuperação de pastagens degradadas, que pode aumentar em 10 vezes a produtividade de uma área, além de ampliar a captura de carbono, graças à fotossíntese da pastagem.

Economia circular

Em Davos, Tomazoni também reforçou o papel que a economia circular tem para o compromisso climático da JBS e para seus negócios.

“Na JBS, vemos a economia circular como uma oportunidade de nos tornarmos mais eficientes e rentáveis, além de gerarmos impacto positivo para o planeta”, disse.

Ele deu exemplos, mostrando que a companhia transforma o resíduo de um processo produtivo em matéria-prima para um novo produto, como os fertilizantes orgânicos.

Inovação pela sustentabilidade

Durante sua fala, o CEO global da JBS também focou na inovação da companhia visando entregar produtos mais saudáveis e inclusivos, além de ambientalmente sustentáveis. O Global Innovation Team (GIT), criado em 2018, é um exemplo.

O time tem por objetivo promover a troca de informações entre as áreas de inovação do grupo no Brasil e no exterior. Foi essa estrutura que ajudou a JBS a se posicionar no mercado de proteína cultivada. Recentemente, a empresa adquiriu o controle da espanhola BioTech Foods e está investindo na construção de seu próprio centro de inovação no Brasil.

Participaram do painel “Strategic Outlook: Responsible Consumption (Perspectivas Estratégicas: Consumo Responsável)”, além da JBS, Nicolas Hieronimus, CEO da L’Oréal, J. Michael Evans, presidente do Alibaba Group, e Vivianne Heijnen, ministra do Meio Ambiente da Holanda. A moderação foi de Jane Nelson, diretora da Iniciativa de Responsabilidade Corporativa da Harvard Kennedy School of Government.