Lucro da JBS encolhe 72%, a US$ 164 milhões; Seara e boi americano salvam o 3º tri

O que aconteceu? A JBS teve lucro líquido de US$ 164 milhões no terceiro trimestre de 2026, queda de 72% em um ano, com receita estável em US$ 22,7 bilhões .

teve lucro líquido de no terceiro trimestre de 2026, queda de 72% em um ano, com receita estável em . Pesaram a carne bovina no Brasil, após o preenchimento da cota de exportação para a China, e o porco e o frango nos EUA.

A carne bovina nos EUA terminou setembro com margem positiva de 3,9%, e a Seara ampliou o resultado.

A alavancagem subiu para 3,54 vezes e o fluxo de caixa livre ficou negativo em US$ 167 milhões.

A JBS fechou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido de US$ 164 milhões, 72% abaixo dos US$ 581 milhões de um ano antes. A receita, de US$ 22,7 bilhões, ficou praticamente estável.

Das seis grandes unidades da companhia, quatro tiveram resultado operacional menor. A carne bovina no Brasil perdeu vendas para a China depois que a cota de exportação de 2026 foi preenchida, porco e frango perderam rentabilidade nos Estados Unidos e a Austrália pagou mais caro pelo gado. A exceção mais relevante foi a carne bovina americana, que vinha sendo o ponto fraco da empresa e encerrou setembro com margem positiva.

"No 3T26, a JBS enfrentou um ambiente operacional mais desafiador em várias de suas unidades de negócio", afirmou Gilberto Tomazoni, CEO global, no comunicado de resultados.

Por que o lucro encolheu

O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, sem efeitos não recorrentes, que mede a geração de caixa da operação) caiu 36%, para US$ 1,18 bilhão, pelas normas internacionais de contabilidade (IFRS). A margem Ebitda, parcela da receita que vira resultado operacional, recuou de 8,1% para 5,2%.

Despesas financeiras e impostos menores amorteceram parte da perda de US$ 653 milhões no Ebitda, mas não o suficiente. O lucro ajustado, que exclui itens como acordos antitruste, ficou em US$ 167 milhões, próximo do contábil.

Brasil sem a China

Na JBS Brasil, a operação de carne bovina no país, o Ebitda ajustado caiu 54%, para US$ 141 milhões, e a margem foi de 7,4% para 3,4%. Além da queda nas exportações para a China, o gado mais caro comprimiu a rentabilidade. As vendas no mercado interno cresceram, puxadas pelo Friboi+, programa de relacionamento com varejistas.

Nos EUA, o boi melhora e o porco piora

A JBS Beef North America, maior unidade do grupo, faturou US$ 7,56 bilhões, alta de 4,3%, e praticamente zerou o Ebitda negativo, que passou de US$ 42 milhões para US$ 2 milhões. A margem saiu de -2,9% em julho para zero em agosto e +3,9% em setembro. A empresa cita ajustes na capacidade de processamento da indústria, a reabertura de passagens de gado na fronteira com o México e a demanda firme por carne.

A JBS USA Pork, historicamente uma das unidades mais estáveis, teve Ebitda de apenas US$ 37 milhões, queda de 83%, com consumo americano enfraquecido pela inflação e excesso de oferta global de porco. Na Pilgrim's Pride, de frango, o Ebitda caiu 40%, para US$ 462 milhões, e a margem foi de 16,2% para 9,9%.

Seara cresce, Austrália recua

A Seara elevou o Ebitda em 2,5%, para US$ 331 milhões, com margem de 13,2%, a maior entre as unidades. Em setembro, bateu recorde de volume exportado. Na Austrália, o Ebitda caiu 21%, para US$ 198 milhões, com cotas preenchidas na China e na Coreia do Sul e chuvas que encareceram gado e cordeiro.

Caixa negativo e dívida maior

O fluxo de caixa livre (o que sobra após operação, juros, investimentos e arrendamentos) ficou negativo em US$ 167 milhões, ante US$ 384 milhões positivos um ano antes. Além do Ebitda menor, pesaram os estoques, sobretudo de grãos na Seara e de carne bovina reservada para a China.

A dívida líquida (dívida total menos caixa e aplicações) chegou a US$ 19,3 bilhões, e a alavancagem, que divide essa dívida pelo Ebitda de 12 meses e indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitá-la, subiu para 3,54 vezes, de 3,10 vezes em junho e 2,39 vezes um ano antes. O ROE (retorno sobre o patrimônio dos acionistas) caiu de 23,7% para 8,2% em 12 meses.

O perfil da dívida ajuda. O prazo médio é de 14,4 anos, o custo, de 5,7% ao ano, mais de 95% é prefixada e não há vencimentos relevantes nos próximos cinco anos. A liquidez total chegou a US$ 8,2 bilhões, após a ampliação da linha de crédito rotativo, um limite pré-aprovado para saques, de US$ 3,5 bilhões para US$ 4,2 bilhões.

O que esperar

A empresa aposta na China e no fim de ano. Segundo Tomazoni, a demanda chinesa voltou a ganhar força em outubro, com importadores se posicionando para a cota de 2027, e o Brasil entra no período de maior consumo de carne. "Juntas, a JBS Beef North America e a JBS Brasil mostram uma dinâmica de mercado mais construtiva no início do quarto trimestre", disse.