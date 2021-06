JBS anuncia retomada integral de operações após ataque cibernético

A JBS informou nesta quinta-feira que todas as suas instalações globais estão totalmente operacionais depois que um "ataque cibernético criminoso" em 30 de maio provocou a suspensão de muitas de suas operações nos Estados Unidos e na Austrália.

A JBS USA e sua subsidiária Pilgrim's Pride conseguiram limitar a perda para menos de um dia de produção, disse a empresa em um comunicado.

Um famoso grupo hacker ligado à Rússia está por trás do ataque, que interrompeu a produção de carne da companhia na América do Norte e na Austrália, segundo uma fonte familiarizada com o assunto.

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse na quarta-feira que o ataque à JBS deverá ser discutido em uma cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin, em meados de junho.