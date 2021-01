Fim do mistério? Bilionário Jack Ma é visto pela primeira vez após desaparecimento

O fundador do Alibaba, Jack Ma, reapareceu após três meses sem ser visto em público — o que havia gerado especulações sobre o seu paradeiro. O empresário participou nesta quarta-feira, 20, de uma cerimônia virtual do evento Rural Teacher Initiative, informou um porta-voz da Jack Ma Foundation.

As ações da Alibaba listadas em Hong Kong subiram mais de 8% com a notícia de seu reaparecimento.

Em um vídeo publicado em uma rede social chinesa, Ma fala com professores rurais como parte de uma das iniciativas de sua fundação de caridade. No evento anual, geralmente realizado na cidade turística de Sanya, a Fundação Jack Ma comemora as conquistas dos professores rurais que recebem seu apoio financeiro.

No final de dezembro, os reguladores chineses anunciaram uma investigação contra a Alibaba por supostas práticas monopolistas. A iniciativa veio semanas depois da China suspender uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) do Ant Group, afiliada de tecnologia financeira do Alibaba, em Hong Kong e em Xangai. Estimava-se que o IPO do Ant atingiria US$ 34 bilhões.

O governo chinês também ordenou que o Ant Group, dono da maior plataforma de pagamento digital da China, Alipay, reduzisse suas operações após expressar preocupações de que sua governança corporativa “não era sólida”.

As novas regras surgiram semanas após o bilionário criticar o sistema regulatório financeiro da China em uma conferência em Xangai, em outubro. Desde então, Ma não foi visto, o que gerou especulações sobre seu desaparecimento.