Onde está Jack Ma? Bilionário desaparece após maior controle da China

O bilionário chinês Jack Ma, fundador do Alibaba e do Ant Group, não é visto em público há mais de dois meses, de acordo com Business Insider. O empresário de tecnologia pode ter desaparecido em meio à crescente pressão da China sobre o gigante e-commerce.

No final de dezembro, os reguladores chineses anunciaram uma investigação contra a Alibaba por supostas práticas monopolistas. A iniciativa veio semanas depois de a China suspender uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) do Ant Group, afiliada de tecnologia financeira do Alibaba, em Hong Kong e em Xangai. Estimava-se que o IPO do Ant atingiria US$ 34 bilhões.

Na semana passada, o governo chinês ordenou que o Ant Group, dono da maior plataforma de pagamento digital da China, Alipay, reduzisse suas operações após expressar preocupações de que sua governança corporativa “não era sólida”.

As novas regras surgiram semanas depois de Ma criticar o sistema regulatório financeiro da China em uma conferência em Xangai, em outubro.

Jack Ma desapareceu até mesmo do show de talentos criado por ele. O empresário foi substituído no “Africa’s Business Heroes” e não participou das últimas gravações da temporada.

Até pouco meses atrás, Ma era o homem mais rico da China, com uma fortuna que atingiu um pico de US$ 61,7 bilhões em 2020. No entanto, o empresário chegou a perder US$ 11 bilhões em 2 meses com o endurecimento das regras para a indústria de tecnologia financeira na China. Agora, com uma fortuna de US$ 50,9 bilhões de dólares, Ma caiu para o 25º lugar no Índice de Bilionários da Bloomberg, uma lista com as 500 pessoas mais ricas do mundo.