Itaú Unibanco começará retorno gradual a escritórios neste mês

Funcionários do Itaú Unibanco começarão a retornar aos escritórios neste mês, de forma gradual, em meio ao avanço da vacinação contra a Covid-19 no país, disse nesta terça-feira o presidente-executivo do maior banco brasileiro, Milton Maluhy.

Maluhy disse em teleconferência com jornalistas que inicialmente poucos trabalhadores retornarão aos escritórios, de forma voluntária e como um projeto piloto. Ele acrescentou que o banco ainda está analisando se exigirá vacinas de seus 98.250 funcionários.

Vá além do básico e fique por dentro das principais análises econômicas. Assine a EXAME.