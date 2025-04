Com International School, Arco cria maior plataforma bilíngue do país

A Arco Educação, maior plataforma de soluções para a educação básica do Brasil, anunciou a integração completa da International School, startup de ensino bilíngue fundada em 2009 por Ulisses Cardinot. Com a conclusão do negócio, o grupo consolida-se como o maior ecossistema bilíngue para escolas do país, impactando mais de 400 mil alunos e ampliando investimentos em tecnologia educacional.

A International School foi pioneira ao sistematizar o ensino de inglês dentro das escolas brasileiras. Presente em mais de 500 instituições e impactando cerca de 170 mil estudantes, a marca foi incorporada gradualmente ao portfólio da Arco a partir de 2016. Agora, com a aquisição dos 49% restantes do negócio, a integração total fortalece a posição da Arco como referência nacional em soluções bilíngues.

Segundo o fundador e CEO da Arco, Ari de Sá Neto, a compra representa um passo estratégico para ampliar a expertise pedagógica e tecnológica do ecossistema da empresa. "A aquisição de 100% da International School permite uma integração mais fluida, com ganhos importantes para alunos e escolas. Acreditamos tanto na força da marca, que sonhamos em levar a solução para outros países da América Latina", afirma.

Inovação em escala

A liderança da International School será assumida por André Chalfun, que enxerga na nova missão a oportunidade de ampliar ainda mais o impacto da educação bilíngue no país. O executivo conta que, quando adolescente, desenvolveu o interesse pelo inglês assistindo repetidamente a episódios da série Friends com legendas em inglês ao lado dos irmãos — experiência que despertou sua paixão pela língua e moldou sua trajetória acadêmica e profissional.

“O desafio agora é escalar o impacto da educação bilíngue sem perder a personalização que caracteriza o atendimento da Arco. A escala permite investir ainda mais em tecnologia e inovação”, diz.

Chalfun também destaca que a inteligência artificial será uma aliada estratégica para apoiar professores e ampliar o alcance do ensino de inglês nas escolas, especialmente em um cenário de crescente demanda e escassez de profissionais qualificados.

A International School, premiada oito vezes no TOP Educação, mantém índices superiores a 95% de aprovação em certificações internacionais, como Cambridge e TOEFL, e conta com parcerias com Lego Education, Minecraft Edu e a Kennedy Space Center International Academy.

A integração feita pela Arco Educação preserva a marca e a essência pedagógica da International School, com o objetivo de aprofundar o relacionamento com escolas parceiras e criar programas educacionais bilíngues.

Hoje, a Arco Educação atende cerca de 12 mil escolas e impacta mais de 4 milhões de estudantes em todo o Brasil. "Estamos animados para acelerar a inovação, desenvolver novos conteúdos e aprimorar a formação de professores. Tudo com o objetivo de expandir ainda mais o impacto da educação bilíngue", diz Neto.

O movimento acompanha uma tendência nacional: dados da Associação Brasileira do Ensino Bilíngue (ABEBI) indicam que o número de escolas bilíngues cresceu 64% em 2023, atingindo mais de 1,2 mil instituições no país. O segmento movimenta parte relevante dos R$ 66 bilhões anuais do mercado de mensalidades escolares, segundo o Ministério da Educação.

A compra integra um movimento de expansão ainda mais amplo da Arco Educação, que anunciou o maior investimento de sua história: R$ 1,2 bilhão em 2025, um aumento de 64% em relação ao ano anterior. O foco será o fortalecimento da tecnologia, com ênfase em inovação pedagógica e inteligência artificial — área em que a empresa firmou uma parceria inédita com a OpenAI, criadora do ChatGPT, sendo a primeira colaboração do tipo na América Latina.