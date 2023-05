Inteligência artificial domina debates no Web Summit Rio

A primeira edição brasileira do Web Summit, que aconteceu entre 1º e 4 de maio, levou ao Rio de Janeiro mais de 20 mil pessoas de 91 países. O número é o maior já registrado em uma primeira edição do evento, que começou em Dublin, na Irlanda, em 2009, e passou a acontecer também em Lisboa, a partir de 2016.

Quais foram os destaques do Web Summit Rio?

Como já era esperado, o tema mais discutido nos quatro dias da edição carioca foi a inteligência artificial. Nos últimos meses, o ChatGPT dominou a pauta tantos nas redes sociais quanto no mundo corporativo.

Além dos debates sobre o crescimento acelerado da tecnologia, que chegou a motivar a divulgação de uma carta aberta assinada por mais de mil desenvolvedores pedindo cautela no desenvolvimento dos sistemas, os encontros se voltaram para o papel dessa nova ferramenta no mercado de trabalho.

Em um cenário econômico repleto de desafios, Viviane Martins, CEO do Grupo Falconi, destacou que a busca por crescimento a qualquer custo não é mais um caminho possível para as companhias. “É hora de buscar a eficiência digital, colocando gestão e inovação dentro de uma só pauta. Esse movimento permitirá às companhias mover os ponteiros da rentabilidade de forma ambidestra, construindo o presente e futuro simultaneamente”, afirmou a CEO.

“Toda a inteligência artificial e toda a automação estão a serviço de garantir que processos que muitas vezes têm intervenção humana, muitos erros e geram um gasto exagerado possam ser executados numa fração de segundos por uma máquina”, explica a vice-presidente de pessoas, marketing, comunicação, sustentabilidade e investimentos da B3, Ana Buchaim. “E, com isso, sobra tempo para que as pessoas executem funções a serviço do cliente, de fato. Dessa forma é possível reduzir custos e garantir que as pessoas estejam em funções melhores, menos operacionais”, concluiu.

Segurança deve ser priorizada

Já o CTO da Falconi, Breno Barros, alertou para a necessidade de redobrar os cuidados com a segurança em meio ao avanço da IA. Segundo o executivo, trust data foi a expressão mais ouvida durante o evento.

“O uso de dados com inteligência artificial é um desafio. E para resolvê-lo é preciso ter uma meta muito clara do que se quer alcançar. Porque inteligência artificial pode entrar para resolver o problema, mas pode desencadear outros nas empresas se você não estiver olhando para isso de maneira holística”, disse. “Então a importância de ter uma meta clara e alcançável e trabalhar primeiro na coleta e no tratamento de dados confiáveis para depois produzir os resultados com a IA foi o desafio mais comentado aqui no Web Summit.”

Nova edição em 2024

É difícil prever em que nível estarão os debates sobre a inteligência artificial em um ano. Mas já é possível dizer que o Rio de Janeiro será cenário para todos eles em 2024.

A organização do evento confirmou mais cinco edições do Web Summit na Cidade Maravilhosa. Os pedidos de credenciamento já estão abertos e a expectativa é trazer ainda mais empresas e pessoas interessadas em tecnologia na próxima edição.