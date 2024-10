CEO da Apple revela o maior truque de inovação de Steve Jobs: 'É uma das coisas que eu amava nele'

Apesar de não querer replicar o estilo de Jobs, Cook admite que se inspirou em muitos de seus ensinamentos. "Uma das coisas que eu mais admirava nele era que ele não esperava criatividade apenas de uma área da empresa", disse Cook. "Ele esperava isso de todos, sem exceção", completou o magnata.

Visão inovadora garantiu sucesso da Apple

Essa visão integradora moldou a própria jornada de Cook dentro da Apple. Antes de assumir o cargo de CEO, em 2011, ele era responsável pelas vendas e operações globais. Mesmo naquela função, geralmente associada à logística e eficiência, Cook era sempre desafiado a ter ideias inovadoras.

"Nas operações, tentávamos ser tão criativos quanto as equipes de produto, porque sabíamos que isso era essencial para entregar o que estávamos projetando", explicou.

Essa mentalidade ajudou Cook a superar os céticos, que inicialmente duvidavam de sua capacidade de liderar a Apple após a morte de Jobs. Muitos questionavam se ele, com um perfil mais técnico e gerencial, seria capaz de continuar a tradição de inovação que fazia parte da história da empresa.

Tim Cook - CEO da Apple no Lançamento do Iphone 15 na Fifth Avenue - Apple Store - NY - Manhattan - Nova Ioque - New Yorque

Foto: Leandro Fonseca

Data: 22/09/2023 (Leandro Fonseca/Exame)

Os números falam por si

No entanto, ele provou que todos estavam errados. Sob sua liderança, a Apple se tornou uma empresa multitrilionária e lançou produtos que se tornaram ícones, como os AirPods, o Apple Watch e o revolucionário chip M1. Além disso, Cook expandiu a atuação da empresa para o crescente setor de serviços, com destaque para o Apple TV+, a plataforma de streaming que concorre com gigantes do entretenimento.

Cook reconhece que nenhum desses feitos teria sido possível sem os ensinamentos de Jobs. Em 2022, durante a Code Conference, ele afirmou: "Steve foi o melhor professor que já tive. Seus ensinamentos continuam vivos, não apenas em mim, mas em muitos que ainda estão na Apple."

Mesmo assim, Cook tem consciência de que seu papel não é perpetuar o passado, mas projetar o futuro. Embora algumas tradições de Jobs ainda perdurem — como as reuniões de segunda-feira às 9h, um ritual que ele mantém até hoje — Cook ressalta que isso não é motivado por nostalgia.

“Não olhamos muito para o passado. Estamos sempre focados no futuro, tentando nos manter naquele ponto de partida onde podemos sonhar grande, sem sermos limitados pelo que já fizemos", revela.

O legado de Cook, embora fortemente influenciado por Jobs, está sendo forjado por sua própria visão — um equilíbrio entre honrar as lições do passado e liderar a Apple rumo a um futuro de constante reinvenção.

Lançamento do Iphone 15 na Fifth Avenue - Apple Store - NY - Manhattan - Nova Ioque - New Yorque (Leandro Fonseca/Exame)

