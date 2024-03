À prova de fim do mundo: conheça os detalhes exclusivos do bunker de Mark Zuckerberg

Em 2014, a aquisição de terras na ilha de Kauai, no Havaí, pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, marcava o início de um ambicioso projeto de construção.

Com um investimento inicial de US$ 150 milhões, o projeto na ilha conhecida por sua exuberante natureza e como cenário de grandes produções cinematográficas, como "Jurassic Park" e "Piratas do Caribe", despertou controvérsias desde seu anúncio. A ilha, com uma população de 73 mil habitantes e uma economia tradicionalmente dependente do turismo, se viu no centro de um debate sobre desenvolvimento e preservação.

A contratação de centenas de trabalhadores, sob rigorosos acordos de confidencialidade, alimentou rumores e desconfiança numa comunidade caracterizada pela proximidade entre seus membros.

A resistência ao projeto ganhou dimensão global, culminando em uma petição com um milhão de assinaturas no Change.org, que criticava as tentativas de Zuckerberg de limitar o acesso público às suas propriedades e o impacto de suas ações na comunidade local.

Mas o projeto ambicioso está em processo de construção. Abaixo, você confere as principais caracteristicas do bunker do bilionário.

Área adquirida: 500 hectares, equivalente a aproximadamente 65 vezes a área do Palácio de Buckingham ou do Palácio de Versalhes.

Estrutura do complexo: Mais de uma dúzia de edifícios, incluindo duas mansões centrais com ao menos 30 quartos e 30 banheiros, elevadores, escritórios, salas de conferências, e uma cozinha industrial. Além disso, há um prédio adjacente com academia, sauna, jacuzzi, spa, piscina, e quadra de tênis.

Acomodações adicionais: 11 casas nas árvores em formato de disco na floresta próxima, conectadas por uma rede de pontes de corda; casas para convidados, edifícios administrativos, e de serviço espalhados pela propriedade.

Autossuficiência: O complexo conta com um grande reservatório de água e áreas dedicadas à agricultura e pecuária, permitindo eventos corporativos e sustentabilidade a longo prazo.

Refúgio subterrâneo: Ligação entre as mansões centrais por um túnel que se bifurca em um bunker subterrâneo de cerca de 500 metros quadrados, incluindo área habitável, sala de máquinas, e uma escotilha de escape com uma porta de metal e concreto.

Custo estimado: A obra tem um custo total estimado em pelo menos 92 milhões de euros, com um adicional de 156 milhões de euros gastos no terreno, marcando a maior obra civil realizada na ilha sem avaliação pública.

Apesar das críticas, Zuckerberg e sua esposa, Priscilla Chan, expressaram por meio de um comunicado o compromisso em preservar a beleza natural da ilha, destacando que a urbanização ocupa menos de 1% da área total adquirida, dedicada majoritariamente à agricultura, pecuária e conservação.

Em resposta às ações judiciais e ao escrutínio público, o casal também adotou uma postura filantrópica, contribuindo significativamente para projetos locais e organizações beneficentes.