Infraestrutura: fórum da Exame discute formas de conquistar projetos milionários na área

Na primeira quarta-feira de dezembro (7), no Centro Histórico de São Paulo, acontece o Fórum Infraestrutura, Cidades e Investimentos. O evento tem como objetivo abordar as melhores soluções e práticas para a inovação das cidades e reúne profissionais de referência para compartilhar suas visões e perspectivas para o futuro do setor de infraestrutura no Brasil. Ao todo, serão mais de 7 horas de conteúdo.

O fórum é uma realização da própria Exame, que há 55 anos é referência em jornalismo, e agora atua para ser o principal veículo para desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial. Daí a motivação para organizar um evento focado em uma das áreas mais centrais para o crescimento econômico e geração de empregos no país.

Hoje, apesar dos investimentos serem insuficientes, é visível um aumento no percentual de aportes privados nos próximos anos. Até 2027, o setor de infraestrutura poderá gerar R$ 173,1 bilhões só no campo privado - sendo que mais da metade desse valor já está contratado, pois trata-se de projetos licitados em 2019.

Quer garantir o sucesso de seus projetos em infraestrutura? Clique aqui para participar do evento da Exame

Brasil está preparado para choque de investimentos

Na avaliação de Venilton Tadini e Roberto Guimarães, presidente e diretor da Associação Brasileira da Infraestrutura e da Indústria de Base, respectivamente, os programas de concessão já estão mais maduros e estruturados atualmente. Para eles, a grande questão agora é encontrar formas de diminuir riscos e estruturar garantias.

“A boa notícia é que o Brasil está preparado para esse necessário choque de investimentos em infraestrutura. Em que pesem retrocessos, os programas de concessões se livraram do ranço ideológico e se mostram mais maduros e bem estruturados”, escreveram os colaboradores da Abid em um artigo.

Por esses motivos, as empresas e profissionais que começarem a se movimentar para formular as melhores soluções e práticas em infraestrutura vão sair na frente nas negociações e conquistar os projetos milionários que estão previstos para acontecer. Nesse sentido, saber como a tecnologia e a conectividade poderão transformar a gestão das cidades, por exemplo, é quase que mandatório.

Projetos que não forem desenhados pensando nas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) dificilmente conseguirão se destacar em um cenário competitivo no futuro. Afinal, a tendência é que negócios socialmente responsáveis tornem-se pré-requisitos para o sucesso.

Conteúdo Exame: descubra as principais tendências e inovações no setor de infraestrutura em evento na B3

Além disso, a necessidade de ter uma visão clara dos planos do Governo para os próximos anos e entender os papéis de BNDES, CAIXA e Banco do Brasil nesse cenário não pode ser ignorada.

Por isso, a Exame convidou as principais lideranças dessas organizações para o Fórum Infraestrutura, Cidades e Investimentos, além de outros grandes nomes do mercado. Para todos que querem estar a par das inovações na área e entrar em contato com esses líderes pessoalmente, o evento é uma chance única.

Durante os painéis, além do contato com os profissionais que estão moldando e pensando o setor, os participantes terão acesso aos principais cases e aprendizados no uso de concessões e parcerias público-privadas em projetos de infraestrutura.

Em resumo, trata-se das maiores empresas e profissionais do campo reunidos para fomentar novas parcerias e debater os rumos do setor no Brasil.

Para conhecer mais sobre os palestrantes e os tópicos que serão abordados, basta acessar a página oficial do evento.

QUERO PARTICIPAR DO FÓRUM INFRAESTRUTURA, CIDADES E INVESTIMENTOS