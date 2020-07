Infraero firma seu maior contrato, para obra no PR

1/17 (Divulgação/ Infraero)

São Paulo – Segundo o "Relatório de Desempenho Operacional dos Aeroportos ", o Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena, na Grande Curitiba , é a unidade com os melhores e mais eficientes funcionários do Brasil. O levantamento foi realizado porcom base nos dados de 11 indicadores da pesquisa da Secretaria de Aviação Civil , que leva em conta a opinião dos passageiros dos 15 maiores aeroportos do país. O relatório é divulgado de forma trimestral e representa os resultados para julho, agosto e setembro. Cordialidade dos funcionários da inspeção de segurança, de restaurantes e de guichês de check-in, velocidade de restituição de bagagens e limpeza dos ambientes são alguns dos fatores levados em conta. O Afonso Pena lidera quatro dessas categorias e em outras seis está encostado na liderança. O bom resultado confirma a tendência: ainda este ano, o aeroporto foi considerado o melhor do Brasil , levando em conta os 48 tópicos da pesquisa do trimestre abril, maio e junho. O pior colocado, também seguindo a tradição, é o aeroporto de Cuiabá . Lanterna por muito em quatro indicadores, o aeroporto é um clássico em rejeição nas pesquisas de opinião. Veja nos slides a pontuação completa de cada aeroporto em ordem de pontuação.