inDrive completa sete anos no Brasil com modelo transparente e justo

Ao completar sete anos de operação no Brasil, a inDrive entra em uma nova fase de crescimento no país. O aniversário não é apenas simbólico: 2025 se consolida como um ano de inflexão para a plataforma de mobilidade e serviços, que ampliou o seu ecossistema, acelerou investimentos e reforçou publicamente um modelo de negócios que desafia as lógicas tradicionais e algorítmicas do setor de mobilidade. Além da intermediação de transporte individual de passageiros por aplicativo, a inDrive oferece uma lista crescente de serviços urbanos, incluindo as intermediações de transporte individual de passageiros intermunicipal, de entregas e de serviços financeiros.

A plataforma chegou ao mercado brasileiro em 2018 e, desde então, construiu uma operação de escala nacional. Atualmente, a inDrive está presente em mais de 200 cidades, distribuídas por todos os estados e o Distrito Federal, conectando 22 milhões de usuários a uma base de mais de 1,7 milhão de motoristas parceiros cadastrados.

O impacto econômico desse ecossistema é expressivo. Ao longo desses sete anos, mais de 540 milhões de viagens foram intermediadas no país, com deslocamentos que somam 3,7 bilhões de quilômetros percorridos e mais de 53 milhões de downloads do aplicativo. Desde sua chegada ao Brasil, a inDrive já acumulou mais de R$ 10 bilhões em investimentos diretos, considerando recursos destinados a marketing, repasses a motoristas e entregadores parceiros e outras frentes operacionais.

Um modelo que coloca a transparência e as pessoas no centro

O principal diferencial da plataforma é seu modelo transparente e pessoa a pessoa, que transfere para usuários, motoristas e entregadores parceiros o poder de escolha sobre o valor da corrida. Sem tarifa dinâmica e sem controle algorítmico sobre rotas, ganhos ou jornada, a inDrive atua apenas como intermediadora. A proposta tem ganhado relevância em meio às discussões sobre a regulação do trabalho em plataformas digitais, ao defender mais autonomia, transparência e liberdade de escolha para quem utiliza o serviço como fonte de renda.

“Nosso modelo de negócio parte de um princípio simples: as pessoas devem ter autonomia para decidir o que é justo. Quando um motorista ou entregador parceiro e usuário combinam um preço justo entre si, isso coloca a transparência no centro e elimina a imprevisibilidade e o controle, típicos do mercado de mobilidade”, afirma Stefano Mazzaferro, country manager da inDrive no Brasil.

Crédito, Pix e inclusão financeira

Uma frente estratégica importante de 2025 foi a entrada da inDrive no segmento de intermediação de serviços financeiros. Com o lançamento do inDrive.Money no Brasil, a empresa passou a intermediar empréstimos de até R$ 3.000, com condições mais acessíveis, transparentes e pagamento integrado às corridas, em parceria com a EmpreX: tudo diretamente no app. O produto responde a uma demanda histórica de motoristas parceiros por acesso a crédito em condições justas.

Os primeiros resultados indicaram alta adesão: 86% dos usuários que recorreram ao serviço afirmam que voltariam a utilizá-lo. A solução já vinha sendo adotada em mercados como México, Peru, Colômbia e Indonésia e reforça o posicionamento da empresa em torno da autonomia e inclusão financeiras.

No campo dos meios de pagamento, a inDrive avançou ao implementar o Pix integrado via Open Finance, em parceria com a Belvo, permitindo transações em tempo real diretamente no aplicativo no Brasil. A plataforma é atualmente a única do setor a oferecer essa solução, que elimina etapas intermediárias, aumenta a conveniência para usuários e reduz riscos para motoristas parceiros.

Intermediação de entregas como motor de crescimento

Em 2025, a intermediação de entregas também ganhou força. O inDrive. Entregas registrou crescimento nacional próximo de 30% em 2025, com avanços expressivos em cidades como Boa Vista, São Paulo, Campo Grande e Manaus. Voltada especialmente para pequenas e médias empresas, a vertical lançou o Modo Empresarial e expandiu sua atuação, oferecendo ativação simplificada, seguro de pacotes e maior eficiência logística.

Em datas comerciais como Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Pais, o volume de entregas aumentou em média 40%, reforçando o papel da plataforma no apoio ao comércio digital nacional.

Intermediação de viagens intermunicipais ganha protagonismo

Dentro da vertical de mobilidade, junto da intermediação de transporte individual de passageiros, seu core business, o serviço Cidade.A.Cidade também se destacou em 2025 como uma das alavancas da operação brasileira. A modalidade, voltada a deslocamentos entre cidades, se firmou como alternativa para trajetos regionais e turísticos. São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Recife e Curitiba concentraram o maior volume de viagens intermediadas no período. Entre as rotas que mais avançaram estão as conexões entre a capital paulista e o litoral (Praia Grande, Mongaguá, Santos e Guarujá), além dos trajetos São Paulo–Campinas e Recife–Porto de Galinhas.

Uma mudança estrutural no modelo de remuneração também marcou o ano: a adoção do pagamento diário. A novidade aumentou significativamente os ganhos potenciais dos motoristas parceiros em até sete vezes, reduziu taxas e eliminou penalidades por cancelamento, elevando a eficiência do serviço e o número de viagens concluídas.

Segurança e compromisso com impacto positivo

A expansão do ecossistema no país vem acompanhada também de investimentos em segurança. A plataforma hoje adota o mascaramento do número de telefone em chamadas entre usuários, reconhecimento facial de passageiros, moderação em tempo real do chat, alertas de áreas de risco, botão de emergência e reforços nos sistemas antifraude, entre outros. Também foi lançado, dentro do aplicativo, o Guia do inDrive, com tutoriais de uso geral da plataforma e lições valiosas de segurança. Por fim, a parceria com o Instituto AzMina trouxe ainda melhorias nos protocolos de atendimento a casos de violência e assédio, com foco especial na proteção de mulheres.

No pilar social, 2025 foi marcado pela implementação de programas voltados à inclusão de gênero. Iniciativas como o Remaremos Juntos, em parceria com o Flamengo, para motoristas parceiras e mães que fazem dupla jornada; e o Na Rota Delas, para apoio e mentoria a mulheres interessadas em atuar na plataforma, foram colocadas em prática. Já o projeto Mulheres Dirigindo o Futuro, desenvolvido com a WoMakersCode, disponibilizou 500 vagas gratuitas em cursos online para fortalecer a independência financeira e o empreendedorismo feminino.

“Estamos consolidando um ecossistema que conecta mobilidade, entregas e serviços financeiros com transparência e preços justos para ampliar autonomia e oportunidades para todos, sejam nossos usuários ou parceiros. Nossa operação também tem propósito social: transformar serviços urbanos em desenvolvimento econômico. O Brasil é central na estratégia da inDrive, e o que construímos em 2025 evidencia nosso crescimento”, conclui Mazzaferro.

Fundada em 2012 na Sibéria, a plataforma tem como missão combater injustiças por meio da mobilidade e de seus programas de impacto. Globalmente, a estratégia tem sustentado o crescimento da companhia. Pelo terceiro ano consecutivo, a inDrive figura como o segundo aplicativo de mobilidade mais baixado do mundo, com presença em 48 países e mais de 1.065 cidades.