Instagram libera funções para ‘bater de frente’ com TikTok e Snapchat – e chama atenção de creators

A corrida das redes sociais por atenção e, consequentemente, por anunciantes, ganhou novos capítulos com um anúncio feito pela Meta.

O Instagram passa a contar com duas funcionalidades inéditas: a possibilidade de repostar reels e publicações do feed no próprio perfil e feed dos seguidores, e o compartilhamento da localização ativa entre amigos, recurso que se assemelha ao Snap Map, da rival Snapchat. As informações foram retiradas do portal Inc.

Com o TikTok enfrentando pressões regulatórias nos EUA, incluindo a exigência de separação da controladora chinesa ByteDance até o fim do ano, o Instagram enxerga uma janela estratégica para reforçar sua posição como principal plataforma de engajamento.

A força do repost

A função de repostagem de conteúdo, que já existe no TikTok desde 2021, aumenta exponencialmente o potencial de distribuição de uma publicação.

Em vez de depender unicamente de seus próprios seguidores, um post bem estruturado e envolvente pode agora ganhar novas camadas de alcance por meio do engajamento do público, funcionando como um motor orgânico de recomendação.

Na prática, isso significa que marcas e criadores podem alcançar novas audiências com mais eficiência, sem necessariamente aumentar seu orçamento de mídia.

Algoritmo como aliado do crescimento

Esse efeito de viralização impulsionada por usuários foi, inclusive, uma das grandes razões para o crescimento do TikTok, como destaca o professor Richard Hanna, especialista em marketing da Babson College.

Segundo ele, o sucesso da plataforma chinesa está diretamente ligado à combinação do algoritmo com funcionalidades que facilitam o crescimento rápido da base de seguidores.

Agora, o Instagram tenta replicar esse ecossistema de viralização, apostando no comportamento do usuário como alavanca de crescimento. Ao permitir que qualquer pessoa compartilhe publicações de terceiros no próprio feed, cria-se um novo fluxo de disseminação de conteúdo.

Geolocalização é a nova estratégia de negócios

Além do repost, o novo recurso de compartilhamento da localização ativa oferece oportunidades para marcas com presença física.

Restaurantes, lojas e eventos podem se beneficiar da visibilidade gerada pelos próprios consumidores, criando experiências mais conectadas e rastreáveis em tempo real.

A funcionalidade, inspirada no Snap Map, pode transformar a forma como marcas monitoram comportamento de público, planejam ações de presença local e desenvolvem campanhas baseadas em proximidade.

Oportunidade para marcas e profissionais de marketing

Em tempos de atenção escassa e algoritmos em constante mudança, saber explorar esses recursos pode ser o diferencial entre marcas que crescem e aquelas que desaparecem. O jogo continua o mesmo, mas as regras estão mudando, e quem não acompanhar, ficará para trás.

Para os profissionais de marketing, branding e performance, acompanhar as atualizações das plataformas não é mais um diferencial, é uma exigência.

