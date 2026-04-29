Antes que a IA transforme seu negócio, ela testa a sua cultura

A inteligência artificial deixou de ser promessa e já está presente em empresas brasileiras de todos os portes. Mas, ao contrário do que muitos líderes acreditam, o maior risco não está na tecnologia em si. O verdadeiro teste que a IA impõe é à cultura organizacional. E esse exame pode ser implacável.

Cultura, como define minha querida Carolyn Taylor em seu famoso livro Walking the Talk, é o conjunto de comportamentos encorajados, desencorajados ou tolerados no dia a dia. Não é o que está escrito no manual ou no site corporativo, mas o que realmente acontece nas reuniões, nos processos e nas interações entre líderes e equipes. Quando o “walk” não acompanha o “talk”, é o andar que define a cultura real.

Uma analogia simples ajuda a compreender: pense em uma família. Não importa apenas o que os pais dizem valorizar, mas o que se repete no cotidiano. Se promessas são cumpridas, os filhos aprendem que a palavra tem peso. Se erros são vistos como oportunidade de aprendizado, instala-se segurança psicológica. Se o “jeitinho” é tolerado, ele rapidamente vira norma. Assim também acontece nas empresas: novos colaboradores absorvem padrões implícitos sem precisar de treinamento formal.

É nesse ponto que a IA entra como um espelho gigante e acelerador. Ela não cria cultura nova, mas amplifica exponencialmente o que já existe. Se a organização valoriza colaboração genuína, a IA potencializa ideias coletivas. Se prevalecem silos e desconfiança, a tecnologia reforça barreiras e expõe fragilidades.

No Brasil de 2026, onde a adoção de IA já atinge entre 59% e 80% das empresas em pelo menos uma área, mas 72% ainda estão em fase experimental, o gargalo cultural é evidente. Hierarquias rígidas, baixa segurança psicológica e tolerância ao “jeitinho” continuam sendo obstáculos maiores do que qualquer limitação técnica. Pesquisas recentes mostram que 70% das barreiras à IA são culturais e de pessoas, não tecnológicas.

Uma cultura forte não é luxo; é o multiplicador que decide se a IA gera performance ou caos. Empresas que já escalam IA com sucesso — em setores como fintechs e agroindústrias — têm em comum culturas adaptáveis, transparentes e responsáveis. Onde há inconsistência ou baixa confiança, a IA apenas amplia o problema.

Para preparar sua organização, o primeiro passo é avaliar a cultura atual. Pesquisas de pulso, entrevistas e observação ajudam a identificar padrões que podem ser perigosamente ampliados pela IA: pressa acima da precisão, silos, medo de errar ou tolerância ao “jeitinho”. O segundo passo é definir a cultura que se deseja escalar, estabelecendo mudanças claras de “de-para” e redesenhando fluxos de trabalho. O terceiro é modelar pelo exemplo da liderança. Líderes definem o que será amplificado. Demonstrar abertura, colaboração e aprendizado contínuo é essencial, especialmente em um país onde menos da metade das lideranças sente haver segurança psicológica suficiente.

A IA é um multiplicador de força. Ela pode acelerar desempenho e inovação ou escalar fragilidades e comprometer a competitividade. Investir em cultura agora é o que permitirá ao Brasil capturar parte dos trilhões de dólares de potencial econômico projetados para a região. Ignorar esse passo é correr o risco de ver a tecnologia expor, em escala, aquilo que a liderança preferiria manter escondido.

No fim, a pergunta que todo líder extraordinário deve se fazer é simples: qual padrão cultural da sua organização a IA vai amplificar? A resposta pode definir não apenas o futuro da sua empresa, mas também sua relevância no mercado global.