IA sem propósito: o erro silencioso que ameaça a gestão moderna

Por Marcos Yajima, Head de TI da Santa Casa de São Paulo

Estamos mergulhados numa frenética corrida pela Inteligência Artificial. Empresas e instituições batalham para ver quem fala mais sobre IA, mas poucos na verdade entende o porquê — e pra quê — que elas estão nessa correria. A tecnologia se tornou um símbolo de status corporativo, quase uma vitrine da modernidade. Contudo, quando a IA é implantada sem um propósito claro, ela não transforma apenas acelera o caos.

Diversos líderes pensam que automatizar é o mesmo que inovar. Mas automatizar um processo já confuso é só digitalizar o erro. A IA não conserta o que não tem estrutura, ela amplia — tanto a eficiência quanto o descontrole. Na ausência de uma direção, o resultado é a “desorganização automatizada”.

O grande problema é que uma enorme fatia das organizações se apressa em abraçar a IA sem entender o impacto real em pessoas, processos e cultura. A tecnologia é implementada antes da estratégia, e o “por quê” some no meio do “precisamos fazer algo com IA”.

A genuína transformação digital emerge de uma administração ponderada, que concebe a tecnologia como uma ferramenta, jamais um destino.

A chave da inovação

A Inteligência Artificial entrega valor unicamente quando trabalha por um propósito definido. Antes de qualquer investimento, o líder precisa de responder três questões-chave:

Por que implementar a IA? Para quem ela gerará valor? Como provar sua eficácia?

Sem estas respostas, o projeto se inicia sem rumo e termina discretamente. A tecnologia sem um propósito claro, se traduz numa cara distração com ares de novidade. A função do gestor moderno é assegurar que a IA esteja integrada aos propósitos verdadeiros da empresa — e, sobretudo, à experiência das pessoas. Isso requer cultura de dados, um pensamento analítico e visão estratégia. O desafio não está em "ter IA", mas sim, pensar com ela.

IA na educação

No ensino superior, por exemplo, a IA tem grande capacidade de prever a evasão, customizar o aprendizado e auxiliar a administração acadêmica. Mas também apresenta perigos. Observo instituições aplicando automatizações que trocam o olhar humano por métricas automáticas.

O aluno, neste contexto, deixa de ser um indivíduo para virar mero dado. A tecnologia tem que aproximar, não empurrar para longe. O objetivo da IA na educação tem que ser libertar o ser humano do trabalho rotineiro, para que ele possa se concentrar no que importa — acolher, instruir e inspirar. No final, a inovação genuína surge quando a IA amplia o efeito humano, e não quando a substitui.

Os três fundamentos da inteligência com propósito

Após anos guiando projetos de transformação digital, eu observo que a IA só funciona a longo prazo quando se alicerça em três pilares fundamentais:

Propósito bem definido: entender o "porquê" das coisas: a IA deve solucionar um problema que dá para medir e produzir um valor real e visível.

a IA deve solucionar um problema que dá para medir e produzir um valor real e visível. Processos bem estabelecidos: definir o "como". A tecnologia precisa de uma fundação forte; ela não corrige o que não foi organizado.

A tecnologia precisa de uma fundação forte; ela não corrige o que não foi organizado. Pessoas bem-preparadas: investir no "quem". A IA eficiente depende de pessoas conscientes, bem treinadas e engajadas. Não há algoritmo que substitua liderança.

Esses pilares formam o que eu chamo de inteligência institucional — quando tecnologia e cultura andam lado a lado, transformando dados em decisões e decisões em resultados.

Liderança consciente: um diferencial competitivo

Um líder moderno não precisa ser expert em IA, mas precisa ser um tradutor de tecnologia. A sua função é transportar o potencial da IA para o cenário da empresa e motivar sua equipe a raciocinar de maneira estratégica. Precisamos mais de líderes que sabem formular perguntas inteligentes antes de agir do que de simples ferramentas.

Isso significa que o verdadeiro desafio, não é mandar na IA, é ter domínio do propósito. É entender que o que realmente faz a diferença não está no software, mas na maturidade da administração que o emprega.

A IA é poderosa, mas só vira uma força transformadora quando amplifica o que temos de mais valioso: a inteligência humana. Em resumo, o propósito é a inteligência que jamais será artificial.