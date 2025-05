Amazon testa vendedor feito por IA que explica características de produtos

A Amazon está testando uma nova função que utiliza assistentes de inteligência artificial para apresentar destaques e características de produtos. Segundo a empresa, a IA ajuda a economizar tempo, compilando pesquisas e oferecendo resumos em áudio, a partir de páginas de produtos, avaliações e outras informações já disponíveis online.

Apesar de ter afirmado à Engadget que possui “tolerância zero” com avaliações falsas e que mantém políticas rigorosas para combater abusos, permanecem dúvidas sobre a origem das avaliações usadas pela IA da Amazon.

Isso porque a empresa enfrenta críticas frequentes sobre a presença de resenhas falsas, as quais podem superar 40% do total. Não foi detalhado se haverá proteção adicional para análises usadas pelos assistentes de IA, mas cada resumo informa previamente que a tecnologia foi utilizada para gerar o áudio.

Por enquanto, a função está disponível em alguns itens e clientes nos Estados Unidos via aplicativo móvel. A expectativa é ampliar o acesso para mais usuários e produtos em breve. Esse recurso se assemelha aos resumos em áudio do Google, que contam com narradores virtuais semelhantes a apresentadores de podcasts.

Tempo gasto pode ser maior ouvindo do que lendo

Embora possa ser útil para deficientes visuais ou pessoas realizando mais de uma tarefa ao mesmo tempo, alguns testes indicam que o tempo gasto para ouvir os resumos é maior do que o necessário para ler as avaliações e pesquisar por conta própria.

A Amazon defende que a novidade ajuda em situações de mobilidade, mas, na avaliação da Engadget, o recurso se insere na categoria das ferramentas baseadas em IA que não parecem vir ao encontro de demandas dos consumidores ou ter uma utilidade real para a maioria deles.