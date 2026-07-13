IA ajuda investidores do mercado financeiro e de criptomoedas

Até pouco tempo, a inteligência artificial era vista como uma ferramenta para responder perguntas, resumir informações ou acelerar pesquisas. Mas suas aplicações têm aumentado, e uma das mais eficientes é a no mercado de investimentos, onde ela passou a dar um apoio importante para investidores otimizarem suas estratégias.

A nova geração de agentes inteligentes passa a assumir tarefas operacionais, acompanhar o mercado em tempo real, identificar oportunidades e executar estratégias previamente definidas pelos investidores. O investidor planeja, a IA executa e libera mais tempo para que ele desenvolva suas estratégias.

O movimento ganha força especialmente no universo dos ativos digitais. Como o mercado de criptomoedas funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, acompanhar milhares de ativos, indicadores e eventos simultaneamente tornou-se algo complexo apenas com análise humana. Não acompanhar o mercado, porém, pode ser um risco.

É nesse cenário que a inteligência artificial deixa de atuar apenas como um assistente e passa a funcionar como uma camada operacional capaz de automatizar parte da rotina do investidor.

“A IA devolve ao investidor o seu ativo mais importante: o tempo”, afirmou Vinicius Volpatte, head de Estratégia e Operações da Binance para o Brasil, em entrevista à EXAME. “Antes, era necessário passar horas pesquisando diferentes fontes para entender um projeto. Hoje, boa parte desse processo pode ser consolidada pela inteligência artificial.” Confira a entrevista completa:

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Do chatbot ao agente operacional

Essa mudança de paradigma aparece claramente nos dados da própria Binance. Segundo levantamento realizado pela empresa poucos meses após o lançamento do Binance Ai Pro, cerca de 60% das intenções de uso da ferramenta já estão relacionadas à execução de tarefas — como execução de estratégias, monitoramento de mercado e automação de ordens —, e não apenas à busca de informações.

Na prática, a lógica muda completamente. Em vez de perguntar “qual é o preço do Ethereum?”, o investidor pode programar um agente para comprar automaticamente um determinado volume do ativo caso ele recue 10%, vender quando atingir uma valorização específica ou monitorar indicadores on-chain para identificar mudanças relevantes no comportamento da rede.

“O padrão dominante deixa de ser perguntar e responder e passa a ser analisar, decidir dentro de premissas definidas pelo usuário e executar a transação”, resume Volpatte.

Segundo dados divulgados pela empresa, usuários da plataforma registraram crescimento médio de 14,3% no volume negociado após aderirem ao serviço, enquanto mais de um terço dos traders pagos já realizou operações iniciadas automaticamente por agentes.

Blockchain oferece o ambiente ideal para a IA

O avanço desses agentes acontece com rapidez justamente porque o mercado de ativos digitais reúne características pouco comuns em outros segmentos financeiros.

Boa parte das informações das blockchains é pública, auditável e atualizada continuamente. Dados como número de transações, usuários ativos, taxas pagas e movimentação de grandes investidores ficam disponíveis praticamente em tempo real.

Para um modelo de inteligência artificial, trata-se de um ambiente extremamente rico. “O Binance Ai Pro consegue consolidar todos esses dados e entregar comparações de evolução da rede de forma muito simples”, diz Volpatte. “Em vez de gastar tempo reunindo informações, o investidor consegue dedicar esse tempo à tomada de decisão.”

Outro fator importante é que o mercado cripto nunca fecha. Enquanto bolsas tradicionais encerram as negociações diariamente, as criptomoedas continuam sendo negociadas durante madrugadas, finais de semana e feriados. Isso torna a automação especialmente valiosa.

“Algumas oportunidades aparecem quando o investidor está trabalhando, viajando ou dormindo. O agente executa exatamente aquilo que foi parametrizado.”

Menos emoção, mais disciplina

Outro benefício apontado pela Binance é a redução do componente emocional nas decisões. Segundo Volpatte, um dos erros mais comuns entre investidores é abandonar a estratégia diante da volatilidade do mercado.

Os agentes operacionais funcionam de maneira diferente. Depois que o usuário define parâmetros como limite de risco, valor das operações e condições de compra ou venda, a inteligência artificial executa exatamente o plano estabelecido, sem alterar a estratégia em função do comportamento do mercado.

“O agente não sente medo nem euforia. Ele executa aquilo que foi programado. O comando continua sendo sempre do investidor.”

Para reduzir riscos, a Binance afirma que os recursos destinados aos agentes ficam separados da conta principal do usuário e possuem permissões restritas exclusivamente às operações de negociação, sem acesso a saques.

A IA também entra na segurança

A inteligência artificial também passou a ocupar um papel central na prevenção de fraudes. Segundo a Binance, atualmente cerca de 80% das decisões relacionadas à detecção de atividades suspeitas contam com apoio de modelos de IA. Parte dessas análises continua sendo revisada por equipes humanas antes da decisão final.

A empresa também utiliza mais de uma centena de modelos para identificar golpes, perfis falsos e tentativas de invasão de contas. Volpatte resume esse cenário em uma frase: “Hoje, a nova linha de frente é IA contra IA.”

ChatGPT vira porta de entrada para dados do mercado

Outra frente da estratégia da Binance é levar seus dados para os ambientes onde os usuários já utilizam inteligência artificial.

Recentemente, a empresa lançou uma integração oficial com o ChatGPT que permite consultar preços atuais e históricos, livros de ordens, negociações recentes, dados para análise técnica e tendências do mercado utilizando linguagem natural.

O acesso utiliza apenas informações públicas da exchange e não exige login nem conexão com a conta do usuário. Também não permite executar operações financeiras.

A infraestrutura pode ainda ser integrada a outros modelos de linguagem compatíveis com o protocolo MCP, como Claude e Gemini.

Para Volpatte, essa tendência deve acelerar nos próximos anos. “A IA não vai substituir o investidor nem tomar decisões por ele. Ela será o braço direito capaz de reduzir etapas, organizar informações e permitir decisões mais rápidas e mais bem fundamentadas.”

No mercado de ativos digitais, a próxima fronteira parece justamente essa: menos tempo procurando informações e mais tempo decidindo o que fazer com elas.