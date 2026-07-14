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Conheça IA que chamou atenção do mercado de inteligência artificial e já desafia os outros modelos

Modelo de código aberto da chinesa Z.ai aposta em contexto de 1 milhão de tokens, programação e agentes de IA

Conheça IA que chamou atenção do mercado de inteligência artificial e já desafia os outros modelos (Magnific/Reprodução)

Conheça IA que chamou atenção do mercado de inteligência artificial e já desafia os outros modelos (Magnific/Reprodução)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 14 de julho de 2026 às 10h27.

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O avanço da inteligência artificial tem acelerado a disputa entre empresas que desenvolvem grandes modelos de linguagem (LLMs). A mais recente novidade vem da China: o GLM 5.2, lançado pela startup Z.ai (antiga Zhipu), chega ao mercado como um modelo de código aberto, gratuito e voltado para tarefas de programação, raciocínio e agentes de IA. A proposta é competir com soluções comerciais de empresas como OpenAI e Anthropic. 

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O que é o GLM 5.2

O GLM 5.2 é um grande modelo de linguagem, ou LLM (Large Language Model), treinado para compreender instruções em linguagem natural e gerar respostas, códigos, textos e análises.

Seu principal diferencial é ser distribuído em código aberto. Isso significa que desenvolvedores e empresas podem utilizá-lo, adaptá-lo e executá-lo em sua própria infraestrutura, dependendo da licença e da capacidade computacional disponível. Essa característica reduz custos e amplia as possibilidades de personalização.

Outro destaque é a janela de contexto de até 1 milhão de tokens. Na prática, isso permite que o modelo analise grandes volumes de informações em uma única conversa, como livros, documentos técnicos, contratos ou extensas bases de código.

O que chamou a atenção no lançamento

Nas últimas semanas, o GLM 5.2 passou a ser comparado ao impacto causado anteriormente pelo DeepSeek. O interesse ocorre porque o modelo reúne três características valorizadas atualmente: bom desempenho em programação, foco em agentes de IA e acesso gratuito. 

Agentes de IA são sistemas capazes de executar tarefas com maior autonomia, como pesquisar informações, organizar etapas de um projeto ou escrever e revisar códigos com pouca intervenção humana.

Como foi o desempenho nos primeiros testes

Testes realizados pelo Business Insider indicam que o GLM 5.2 executa bem tarefas cotidianas, como redação de e-mails, planejamento de viagens, pesquisas e sugestões de produtos.

Ao mesmo tempo, também foram observadas limitações. O modelo apresentou respostas mais lentas que concorrentes pagos, enfrentou momentos de indisponibilidade e, em alguns casos, alternou inesperadamente para o idioma chinês durante determinadas tarefas. Além disso, algumas integrações práticas, como geração de arquivos prontos para download ou acesso a informações em tempo real, ainda são limitadas. 

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O que o GLM 5.2 representa para o mercado

O lançamento reforça uma tendência que ganhou força nos últimos anos: a expansão dos modelos abertos de inteligência artificial.

Enquanto empresas ocidentais concentram parte de seus produtos em serviços comerciais, companhias chinesas têm investido em modelos gratuitos ou de menor custo, aumentando a concorrência global e oferecendo novas alternativas para desenvolvedores e organizações.

Especialistas avaliam que esse movimento pode acelerar a adoção da IA, especialmente entre empresas que desejam executar modelos localmente ou reduzir gastos com serviços em nuvem. Ao mesmo tempo, questões relacionadas à infraestrutura, governança dos dados e estabilidade continuam sendo fatores importantes na escolha de uma solução. 

O que se pode observar daqui para frente

O lançamento do GLM 5.2 mostra que a disputa pela liderança em inteligência artificial está cada vez mais ampla e não se restringe às empresas dos Estados Unidos. Para usuários e empresas, a tendência é de uma oferta crescente de modelos com diferentes níveis de custo, desempenho e abertura.

Antes de adotar qualquer ferramenta, vale comparar aspectos como qualidade das respostas, velocidade, recursos disponíveis, políticas de uso de dados e facilidade de integração com os sistemas já utilizados.

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