Rio terá o primeiro residencial de luxo da Pininfarina na orla da Barra da Tijuca

O lançamento do residencial Atto, o primeiro criado pela Pininfarina no Rio de Janeiro, traduz o que há de mais moderno e sofisticado em design e arquitetura. Com apenas 20 unidades frente ao mar, no posto 6, o projeto se destaca pelo equilíbrio entre forma e função, característica singular da famosa marca italiana de design e engenharia.

Reconhecida mundialmente por seus designs icônicos para marcas como Ferrari, Maserati e Rolls-Royce, entre outros produtos de luxo, como o troféu do GP Brasil de Fórmula 1 em 2024, a Pininfarina passou a assinar, nos últimos anos, empreendimentos imobiliários de alto padrão em cidades como Miami, São Paulo e Nova York.

Agora, chega ao Rio em parceria com a Origem, entregando um projeto onde cada detalhe foi pensado para proporcionar conforto, arte e conexão com a natureza da Barra da Tijuca. Henrique Blecher, CEO da Origem Incorporadora, pediu ao estúdio italiano um residencial escultural, aliando beleza à funcionalidade.

“O Atto é uma obra prima singular, atemporal e irreplicável, em que os elementos de luxo se traduzem em aspectos diversificados, desde a valorização do meio ambiente, paisagismo e de outros elementos como conforto e bem-estar. Buscamos uma moradia que reflete o propósito de vida das pessoas”, diz Blecher.

Atto: o novo luxo na Barra

A singularidade do Atto também se reflete na personalização arquitetônica e na flexibilidade de plantas: as unidades de 452 a 1.189 m² podem ter entre quatro e cinco suítes. Algumas unidades possuem piscina panorâmica privativa, além das duas piscinas da área comum do edifício. Os moradores ainda contarão com até oito vagas de garagem em boxes privativos, com rampas de acesso pensadas para modelos esportivos, além de carregador de carro elétrico por apartamento. Assim como nas demais áreas do edifício, a garagem também se destaca pelo design marcante da Pininfarina, com seus traços que remetem a aerodinâmica automobilística de alta performance e luxo.

No edifício de 14 andares, dois são de áreas comuns, priorizando bem-estar. Há bar, piscina, academia integrada ao espaço infantil e spa integrados em um completo welness center. Outros três andares são destinados à garagem. Cada unidade pode ter de quatro a oito vagas.

O projeto do lobby conta com móveis únicos, assinados pela Pininfarina e idealizados exclusivamente para o empreendimento. Além disso, a portaria contará com vigilância 24 horas com controle biométrico, reconhecimento facial e guarita blindada.

A localização em frente ao mar, com vista para o pôr-do-sol e a Pedra da Gávea, em um ponto privilegiado da orla da Barra, reforçam a proposta de um refúgio para quem prioriza tranquilidade e qualidade de vida. Sem excessos, com um luxo discreto que dialoga com propósito e exclusividade.

Essas características do empreendimento também são reforçadas pela certificação internacional HBC, que reconhece projetos que priorizam o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida dos moradores por meio de soluções construtivas e de design focadas no ser humano.

Sobre o empreendimento e seu idealizador

A Origem Incorporadora tem um histórico de entregas emblemáticas no mercado de luxo. Antes do Atto, Blecher esteve à frente da Bait Incorporadora (cofundada com a família Klabin e Eduardo Tkacz), responsável por lançamentos de alto padrão na zona sul do Rio entre 2019 e 2022, gerando quase R$ 2 bilhões em VGV.

Um dos marcos foi o Canto, no Arpoador, com VGV de R$ 550 milhões. Pelo salto que a empresa deu sob sua gestão, Blecher recebeu o prêmio de Empresário do Ano pela revista Veja Rio, destacando-se por sua visão no setor imobiliário carioca.

Agora, com o Atto, a proposta é entregar mais do que um condomínio de luxo, uma residência para amantes da arquitetura e da arte que desejam viver com sofisticação sutil, integrados à natureza e à modernidade.

A escolha da Origem para assinar o primeiro residencial da Pininfarina no Rio não foi por acaso. “O que nos encantou desde o início foi a visão de Henrique Blecher e da Origem, uma empresa que coloca o design no centro de tudo. Essa filosofia se conecta profundamente com a nossa essência na Pininfarina, onde acreditamos que o design não é apenas estético — mas sim uma experiência, uma emoção, uma forma de transformar a vida das pessoas”, afirma Samuele Sordi, chefe de arquitetura da Pininfarina nas Américas.