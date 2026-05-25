Amigos do interior do Sul chegam a R$ 3 bi com empresa de investimentos

A Unifique Invest nasceu longe da Faria Lima. Enquanto o mercado financeiro concentra forças nos grandes centros, três jovens do Sul apostam num caminho menos disputado, mas com bastante demanda: atender empresários e investidores de pequenas e médias cidades, onde o patrimônio crescia mais rápido do que o acesso a serviços financeiros mais sofisticados.

Cinco anos depois da fundação da empresa, os sócios Rafael De Cezaro, Marcos Fontana e Ricardo Hoffmann somam mais de R$ 3 bilhões em patrimônio sob assessoria, atendem mais de 3 mil clientes e projetam receita bruta de R$ 10,9 milhões em 2026.

A assessoria de investimentos entrou no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, lista que reúne as companhias que mais crescem no Brasil, após registrar receita bruta de R$ 3,4 milhões em 2024.

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No ano seguinte, avançou ainda mais: a receita saltou para R$ 7,3 milhões, crescimento de 114,7%. A expansão veio acompanhada do aumento da operação, que conta com escritórios físicos em Florianópolis, Porto Alegre, Londrina, Passo Fundo e Timbó.

A Unifique Invest atua como assessoria de investimentos ligada à Necton, plataforma do banco BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), o que dá acesso à estrutura e aos produtos oferecidos pela instituição.

"O nosso core business é entender o investidor, montar uma estratégia alinhada aos seus objetivos e acompanhá-lo ao longo do tempo", explica De Cezaro.

Atentos às demandas do mercado e dos clientes, os sócios foram ampliando a atuação da empresa.

Hoje, também atua com seguros, crédito, financiamentos, consórcios, previdência, câmbio, operações ligadas ao agronegócio, planejamento patrimonial e alternativas para importação e exportação, tanto para pessoas físicas quanto para empresas.

"Praticamente todos os serviços financeiros estão na nossa prateleira. Quando surge alguma demanda mais específica, recorremos a parceiros do mercado", acrescenta.

Origem dos fundadores

Pela forma como tocam o negócio e pelo ritmo de crescimento da empresa, seria fácil imaginar que os três jovens na casa dos 30 anos vieram de famílias de empreendedores.

Mas não é o caso. Na realidade, todos nasceram "da roça mesmo". "Na verdade, eu nasci ao lado da roça, em Timbó, uma cidadezinha de 47 mil habitantes", corrige Hoffmann.

Vindos de famílias de classe média, o executivo lembra dos conselhos que ouviu do pai durante boa parte da adolescência.

"Ele estudou até a quarta série e sempre dizia para mim e para minha irmã que tudo o que podia deixar para nós era o estudo. O resto, a gente teria que correr atrás", conta.

E foi exatamente o que fez, principalmente durante a faculdade, quando aproveitava qualquer oportunidade de trabalho e aprendizado que aparecia.

Rafael e Marcos se conheceram no curso de economia da Universidade de Passo Fundo (UPF), em meados de 2014.

Os dois se aproximaram durante a graduação pelo interesse em comum no mercado financeiro, assunto ainda pouco difundido na região naquela época. O tema acabou saindo da sala de aula e virou uma atividade paralela.

"Há dez anos quase não se falava de investimentos e bolsa de valores no interior. A gente começou a dar palestras e os auditórios lotavam", diz Fontana, recordando que foi nesse momento que perceberam a oportunidade de transformar o interesse pelo mercado financeiro em negócio.

Os dois abriram o primeiro escritório em 2016, mas a operação não foi para frente. Do outro lado estava Hoffmann, formado em engenharia de controle e automação pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Antes de migrar para o mercado financeiro, em 2019, ele passou por grandes companhias, como a Whirlpool. O encontro entre os três aconteceu mais tarde, quando passaram a trabalhar juntos.

Incentivados por um mentor, os três largaram o emprego para tirar o projeto do papel. A operação nasceu em janeiro de 2021, sob o nome Plantare, com a proposta de construir uma assessoria focada no sucesso do cliente.

O plano era criar um ambiente em que sempre desejaram trabalhar e, ao mesmo tempo, atrair assessores comprometidos com um atendimento próximo, transparente e imparcial, respeitando os objetivos de cada investidor.

Em 2023, a empresa anunciou a união de forças com a Unifique, companhia de telecomunicações listada na B3, sediada em Santa Catarina e com mais de 1 milhão de clientes ativos.

A parceria levou à mudança de marca anunciada no ano seguinte, quando a Plantare passou a se chamar Unifique Invest.

Uso de tecnologia

O uso de inteligência artificial virou uma das prioridades recentes da Unifique Invest. Segundo os sócios, ferramentas já ajudam em tarefas operacionais, análise de carteiras, monitoramento de risco e treinamento de funcionários.

"No back office, uma tarefa que levava três horas passou a levar cinco minutos", comenta De Cezaro. A empresa também passou a utilizar IA no treinamento dos profissionais. Reuniões e ligações comerciais são gravadas e analisadas automaticamente para que, depois, os líderes revisem os relatórios, deem feedbacks e indiquem pontos de melhoria.

Outra característica enfatizada pelos sócios é a preferência por desenvolver pessoas dentro de casa. Se no início a operação contava apenas com um pequeno time comercial e operacional, a empresa soma agora mais de 40 funcionários.

Boa parte deles começou em cargos juniores ou teve ali a primeira experiência profissional. "Nossa ideia sempre foi contratar jovens, com vontade de aprender e se desenvolver", acrescenta De Cezaro. Para 2027, a meta é ampliar a equipe para 100 pessoas.

Ao mesmo tempo, a Unifique Invest está aberta a profissionais mais experientes, vindos de outras instituições financeiras e em busca de um modelo de atendimento mais alinhado aos interesses do investidor. Cada assessor atende entre 80 e 120 clientes para manter um acompanhamento próximo e personalizado.

Apesar do crescimento, os sócios reconhecem que a expansão trouxe desafios, o que levou a reorganizações internas e mudanças de liderança.

A governança está entre os principais temas dessa próxima fase da companhia, que vem trabalhando na formalização dos processos de decisão e na estruturação de um plano de partnership.

A Unifique Invest tenta ainda ampliar a participação feminina no negócio. Por mais que o mercado financeiro ainda seja predominantemente masculino, cerca de 30% do quadro atual já é formado por mulheres. A meta, dizem, é aumentar a presença feminina também em cargos de liderança e gestão.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.