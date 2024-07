Cloud híbrida com IA: HPE e Intel®️ transformam ambientes da TI empresarial

Não é todo dia que temos lado a lado dois líderes brasileiros de tecnologia conversando sobre assuntos que gostamos — e estamos ávidos por saber mais.

Essa oportunidade ocorreu durante o webinar “Unlock the cloud — Desbloqueie o potencial da nuvem híbrida com inteligência artificial”, dia 10 de julho, que nos proporcionou o encontro de Ricardo Emmerich, Líder da HPE Brasil, com Claudia Muchaluat, Líder da Intel®️ Brasil. Se você perdeu, trazemos aqui os highlights.

E tudo começa com um alerta amigável: é preciso adotar tendências com segurança. Só surfe a onda do hype tecnológico se ela for impulsionar você para conquistas de verdade. “A tecnologia deve estar ali para habilitar um modelo de negócio e atender aos seus objetivos”, explicou Ricardo Emmerich sobre os adventos da nuvem e IA.

“O primeiro desafio que todo executivo tem é identificar exatamente em quais áreas vê possibilidade de ganhar em escala, otimização ou mesmo ganhar em mercado”, completou o Líder da HPE.

E 2024 trouxe diversas novidades para executivos durante o HPE Discover, realizado na Sphere, em Las Vegas. Aliás, esse foi o primeiro evento corporativo do mundo a ser sediado por lá.

Um dos principais anúncios foi HPE Private Cloud AI, solução que visa levar uma nuvem privada e segura com inteligência artificial embarcada a empresas de variados portes. É como ter uma IA para chamar de sua.

A colaboração entre HPE e Intel® também foi notável nos lançamentos com novos servidores HPE ProLiant Gen 12, que tem a Intel®️ como parceira de desenvolvimento.

Esses servidores são acelerados e capazes de entregar melhor performance com menos consumo de energia, ou seja, muito mais sustentáveis, graças ao uso dos novos processadores Intel® Xeon® Sierra Forest. De fato, a Intel®️ está hoje com um foco intenso em inteligência artificial por meio de seu projeto AI Everywhere, como reforçou Claudia Muchaluat — projeto que, inclusive, estará nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

A combinação de nuvem híbrida e IA é um dos pontos altos do encontro. Juntas, essas inovações tecnológicas estão estabelecendo novos padrões de simplicidade, eficiência e segurança no setor de TI, empoderando empresas a se adaptarem e prosperarem na era digital.

Um exemplo disso é o HPE GreenLake, plataforma para consumo de TI sob demanda que permite que as empresas aproveitem a flexibilidade da nuvem pública, mantendo a gestão e a segurança da nuvem privada.

A plataforma é potencializada pelos processadores Intel®️ Xeon®️ da 5ª Geração, que foram especialmente projetados para lidar com diferentes workloads de IA atribuindo mais velocidade e poder de processamento à nuvem. Ou seja, nuvem híbrida aprimorada para IA disponível às empresas brasileiras.

“Hoje a gente vê a nuvem híbrida trazendo benefícios em relação à agilidade e escalabilidade da arquitetura em nuvem, isso sem abrir mão da segurança, pois o dado é um ativo superimportante”, disse Claudia Muchaluat.

E um assunto abordado com prioridade e verdadeiro compromisso das duas marcas foi a sustentabilidade e a reciclagem de servidores. “Hoje as companhias de tecnologia, ao mesmo tempo que habilitam muitas coisas, têm uma responsabilidade muito grande”, comentou Emmerich.

No esforço conjunto de HPE e Intel®️, a reciclagem de servidores chega a 86%. “Isso significa, basicamente, que a gente está tirando em CO 2 o equivalente a mais de 200 mil carros por ano nas ruas, ou mais de 700 milhões de garrafas plásticas”, afirmou o Líder da HPE.

De fato, cada aspecto do mundo empresarial está interligado e precisa ser pensado como um todo. Assim, HPE e Intel®️ continuam a mostrar o caminho, ajudando a moldar um futuro tecnológico mais eficiente e sustentável para as empresas brasileiras.