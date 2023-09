Rotina fitness: conheça 6 exercícios que melhoram a saúde física e mental

Reservar um tempo para se exercitar, seja qual for a atividade, pode, por si só, fazer você se sentir mentalmente bem. Isso porque o exercício físico desencadeia a liberação de endorfinas, neurotransmissores que atuam como analgésicos naturais e promovem uma sensação de bem-estar e felicidade.

Além disso, a atividade física ajuda a reduzir os níveis de estresse, ansiedade e depressão, proporcionando um alívio eficaz para as pressões do dia a dia. Ao mesmo tempo, a prática constante contribui para a manutenção de um peso saudável, fortalecimento dos músculos e melhoria da saúde cardiovascular, reduzindo o risco de doenças crônicas.

A seguir, veja 6 exercícios que melhoram o bem-estar físico e mental!

1. Natação

Quando você nada, sua mente fica ocupada com aspectos como respiração, quantas voltas já deu e evitar colisões com outros nadadores. Se você compete, também precisa se concentrar na forma de nadar e na velocidade. Isso significa que não há muito espaço na cabeça para pensar em outras preocupações na piscina, no rio, lago ou mar. Por um tempo, você consegue relaxar dos incômodos cotidianos e se concentrar apenas na natação.

Rafael Correa, professor da academia UPX Sports, explica que a natação na terceira idade, por exemplo, diminui os sintomas de Alzheimer, auxiliando na parte cognitiva. “É preciso pensar na execução do movimento, na braçada, no bater das pernas, usando bastante o raciocínio”, explica. Segundo ele, a natação também fortalece os sistemas respiratório e cardiovascular.

2. Caminhada

Caminhar é uma atividade gratuita que não requer nenhum equipamento especial, e você pode realizá-la em praticamente qualquer lugar. Quanto mais você a inclui na rotina, mais benefícios positivos nota. Uma das vantagens é que ela nos permite relaxar. Mesmo que seja apenas por 15 minutos, fazer uma caminhada diária é essencial e tem um impacto significativo em nosso humor ao longo do dia.

“Socializar, sair de casa para ir até um parque, caminhar e respirar ar fresco trazem uma melhora tanto para o corpo quanto para a mente”, afirma. O Dr. William Komatsu, fisiologista do exercício, acrescenta que esse tipo de exercício é uma “ótima opção também para os sedentários ou para aqueles que adotam um ritmo mais leve, mas não abrem mão de praticar exercício. Caminhar aumenta o metabolismo do corpo e gera um elevado gasto calórico”.

3. Musculação

Mais um ponto positivo de se exercitar, como na musculação, é que isso regula a serotonina e a noradrenalina, neurotransmissores diretamente relacionados à ansiedade. “Ao se exercitar, você libera endorfinas, hormônios relacionados ao prazer e ao estado de felicidade. Essa liberação hormonal pode ajudar a melhorar o humor, reduzir o estresse e aumentar a sensação geral de bem-estar”, explica Lucas Meireles, coordenador do Tonus Gym – rede de Studios do Grupo Smart Fit, voltada para a musculação.

A serotonina promove a conexão entre neurônios, o que regula funções cruciais, como sono, humor, apetite, ritmo cardíaco, memória e temperatura corporal. Enquanto isso, a noradrenalina auxilia na regulação da atenção e concentração.

“Os exercícios físicos promovem um efeito relaxante no corpo e na mente, reduzindo a tensão e proporcionando uma sensação de tranquilidade, que contribui para uma qualidade de sono aprimorada”, completa o profissional.

4. Artes marciais

As artes marciais podem ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, incentivando você a praticar respiração profunda, meditação e atenção plena. Elas auxiliam no treinamento da mente para manter a atenção concentrada enquanto permanece tranquilo e alerta. Isso pode ser especialmente benéfico quando você está tentando realizar múltiplas tarefas que exigem atenção dividida.

“O dinamismo da aula e seus elementos funcionam como uma válvula de escape para o estresse. Por isso, a modalidade é uma ótima opção para pessoas que atuam em cargos de liderança, funcionários que são cobrados diariamente, que acumulam muitas responsabilidades. Cerca de 30% dos meus alunos me procuram por indicação de terapeutas para recuperar a autoestima, controlar a depressão”, afirma César Minakawa, idealizador do tae fight e professor de educação física.

5. Dança

A dança oferece diversos benefícios para a saúde mental. Entre eles, há a liberação de endorfinas (que melhoram o humor) e a construção de autoestima por meio do aprimoramento das habilidades que envolvem o exercício. Por isso, dançar é uma forma divertida e eficaz de cuidar da saúde mental.

“A dança pode ajudar no combate ao estresse e à depressão leve ou moderada. Quem dança fica mais próximo dos outros, o que ajuda neste tipo de doença. É um momento para recarregar as baterias, mudar o foco. Você esquece todos os problemas. Eles não sumiram. Quando você termina a atividade, estão lá, mas você está com as baterias recarregadas, com outra energia para enfrentá-los”, incentiva o professor de dança Rogério Luiz Pereira.

Já de acordo com o Dr. Benjamin Apter, o gasto calórico proporcionado depende da intensidade dos movimentos. “Podemos considerar que, em uma hora de dança de salão em ritmo moderado, um adulto jovem consome em média 350 calorias. Caso a dança seja realizada em ritmo mais intenso, esse valor pode dobrar em uma hora”, afirma.

6. Yoga

Para o instrutor de yoga Romulo Carrer, o yoga oferece benefícios para a saúde física e mental. “Buscar yoga apenas pelos benefícios físicos é como comer a casca da banana e deixar a parte mais gostosa”, ilustra.

Segundo ele, a prática é uma porta de entrada para viver o agora. “O verdadeiro objetivo do Yogy é samadhi, palavra em sânscrito que denota o estado pleno de bem-aventurança e união do Ser individual com o Ser transcendental”, analisa.

Ainda assim, o yoga envolve uma variedade de exercícios, como flexões, extensões, torções, permanências e inversões, com o propósito de fortalecer a musculatura do corpo e aumentar a mobilidade da coluna. Isso também auxilia no fortalecimento e alongamento corporal, promovendo uma maior estabilidade para a coluna e contribuindo para a correção de problemas posturais.

“Na parte física, a pessoa pode notar, nas primeiras práticas, sensação de bem-estar, alongamento de músculos e tendões, que culminam no relaxamento e em uma sensação de conforto com o próprio corpo. Com a prática regular, é possível desenvolver a musculatura de maneira equilibrada, trazendo força e beleza, corrigir desvios posturais, melhorar o equilíbrio etc.”, explica Romulo.