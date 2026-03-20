Hilton chega a Florianópolis com hotel de R$ 94 milhões no aeroporto

A partir desta sexta-feira (20), Florianópolis entra de vez no mapa das grandes redes internacionais de hotelaria. A EXAME antecipa, com exclusividade, o investimento de R$ 94 milhões das empresas Plenaventura e VGomes, que em parceria com a HCC Hospitality, irão implantar um Hilton Garden Inn, ao lado do terminal do Floripa AirPort.

O movimento reforça o posicionamento da capital como eixo de conexão entre turismo, tecnologia e negócios. A abertura está prevista para 2028.

O projeto nasce com escala relevante: serão 288 apartamentos, além de área de convenções, espaços de coworking, restaurante 24 horas e academia — um conjunto pensado para capturar tanto o viajante de lazer quanto, principalmente, o público corporativo, cada vez mais presente na capital catarinense.

A decisão de investir na cidade não é casual. O aeroporto de Florianópolis superou a marca de 5 milhões de passageiros no último ano e consolidou sua posição como um dos principais hubs internacionais do país, com voos diretos para Lisboa e Panamá, além de novas conexões no Mercosul. Na prática, a infraestrutura aérea começa a acompanhar o ritmo de crescimento de um dos polos tecnológicos mais dinâmicos do Brasil.

Instalado dentro do sítio aeroportuário, em uma área de 14 mil metros quadrados, o hotel mira exatamente esse fluxo. A proximidade com o terminal transforma o empreendimento em uma espécie de extensão natural da chegada à cidade — seja para quem desembarca a trabalho, seja para quem busca um destino que combina lazer e negócios.

Hub de negócios

“O desafio é entregar um produto alinhado ao momento de Florianópolis, com eficiência operacional e compromisso ambiental”, afirma Elias Rodrigues, CEO da HCC Hospitality.

O movimento também dialoga com a estratégia da concessionária do aeroporto. “Projetos como esse fortalecem o posicionamento do Floripa Airport como um hub de desenvolvimento regional”, diz Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.

Além da HCC, o investimento conta com a participação das empresas Plenaventura e VGomes, estruturando um modelo que combina capital imobiliário com operação hoteleira profissionalizada.

Com 25 anos de atuação, a HCC Hospitality, com sede em Curitiba (PR), opera hoje 12 hotéis e acumula 19 contratos assinados para expansão no país, além de desenvolver marcas próprias e parcerias com redes internacionais.

A escolha da bandeira Hilton Garden Inn adiciona uma camada decisiva ao projeto. A marca integra o portfólio da Hilton, uma das maiores redes hoteleiras do mundo, com presença global e forte capacidade de distribuição.

Na prática, isso significa inserir Florianópolis em um circuito mais competitivo de eventos, viagens corporativas e fluxos internacionais — um passo além na transformação da cidade de destino turístico consolidado para hub de negócios em escala nacional.