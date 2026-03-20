Gigante gaúcha Tramontina aposta em fábrica própria no México para crescer fora do Brasil

Um ano depois de anunciar a abertura da primeira fábrica fora do Brasil, a gigante de utensílios domésticos Tramontina dá um novo passo em sua expansão internacional.

A empresa acaba de anunciar a abertura de uma nova fábrica — a segunda fora do país — no México.

A unidade fica em Lerma, no Estado do México, e tem foco na produção de frigideiras de alumínio com revestimento antiaderente.

O movimento marca uma mudança relevante na estratégia global da companhia. Depois de entrar na Índia por meio de uma joint venture (JV, parceria societária), a Tramontina opta agora por uma operação 100% própria, sob controle da Tramontina SA Cutelaria.

A escolha indica uma aposta maior em controle operacional em mercados considerados estratégicos.

“O México já é o segundo maior mercado de exportação para a Tramontina no segmento de utensílios de cozinha, tanto em volume quanto em faturamento. A aceitação da nossa marca pelos consumidores locais, reconhecida pela qualidade e pelo serviço, nos deu a confiança para esse novo passo”, afirma Jandir Brock, diretor corporativo da Tramontina.

A nova unidade nasce com capacidade de até 100 mil peças por mês e, neste primeiro momento, terá produção voltada exclusivamente ao mercado mexicano.

A expectativa é usar a estrutura como base para ganhos logísticos e maior agilidade no atendimento na região.

Da JV na Índia à operação própria

A fábrica no México é a continuidade de um movimento iniciado em 2025, quando a Tramontina inaugurou sua primeira unidade industrial fora do Brasil, na Índia.

Na ocasião, a empresa optou por uma joint venture com a Aequs, em uma planta com capacidade de até 400 mil panelas de alumínio por mês. O modelo permitiu dividir riscos e acelerar a entrada em um mercado mais complexo, com escala e dinâmica próprias.

No México, o desenho é outro. A operação é integralmente controlada pela companhia e se conecta a uma estrutura já existente no país, onde a Tramontina mantém atividades comerciais e de distribuição desde 1997, com mais de 200 funcionários.

A nova fábrica também nasce integrada a essa base. Áreas administrativas como recursos humanos, fiscal e financeira passam a operar de forma conjunta, o que reduz fricções típicas de operações internacionais.

Expansão com foco em proximidade

Com presença em mais de 120 países e 25 unidades operacionais fora do Brasil, a Tramontina acelera uma estratégia baseada em proximidade com o consumidor final.

A lógica é reduzir dependência de exportações diretas e ganhar velocidade de resposta em mercados relevantes. O México entra nesse mapa como um dos principais pontos de apoio na América Latina.

O movimento também se estende à Argentina, onde a empresa anunciou a abertura de um escritório regional de vendas em Buenos Aires, com foco em fortalecer a relação com distribuidores e adaptar o portfólio ao mercado local.