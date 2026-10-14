Empresários recalculam rota para crescer em meio à incerteza econômica e regulatória

Palco do G4 Valley: edição deste ano espera reunir em torno de 15 mil empresários (G4/Divulgação)
Exame Brand Solutions
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15h30.
Última atualização em 14 de outubro de 2026 às 15h33.
Uma pesquisa realizada pelo G4, plataforma de soluções empresariais, com 800 fundadores e sócios de pequenas e médias empresas de todo o Brasil mostra um cenário de cautela entre os empresários. Segundo o levantamento, 75% dos entrevistados avaliam o ambiente de negócios no país como desfavorável ou muito desfavorável. Apenas 10,7% consideram o momento atual positivo para empreender.
Entre os fatores apontados pelos participantes estão questões relacionadas ao custo do crédito, à contratação e retenção de profissionais, à carga tributária e à burocracia. Para o G4, os resultados indicam que os empresários estão buscando alternativas para preservar a eficiência dos negócios diante desse cenário.
“O pequeno e médio empresário é quem mais sente na pele o impacto da política econômica e da oscilação de juros — mas é quem costuma ter menos margem para errar”, afirma Tallis Gomes, cofundador e presidente do G4. “Nesse cenário, decisões tomadas sem método, na base do ‘achismo’, custam caro demais.”
A Reforma Tributária aparece entre os temas que mais geram dúvidas para os participantes da pesquisa. Segundo o levantamento do G4, 78% dos entrevistados demonstram preocupação ou dúvida em relação às mudanças.
Para 54%, a expectativa é de aumento do custo operacional, enquanto 27,5% afirmam ainda não conseguir mensurar os impactos sobre o modelo de negócios. Apenas 4,8% esperam uma redução efetiva da carga tributária.
Na lista dos fatores que mais pressionam as empresas, juros e custo do crédito aparecem com 24,7% das respostas, seguidos pela dificuldade de contratar e reter mão de obra, com 24%, e pela carga tributária atual, citada por 20,1% dos entrevistados.
A burocracia também aparece entre os principais pontos de atenção. De acordo com a pesquisa, 73% dos empresários consideram seu impacto um custo alto ou insuportável para as empresas.
Apesar da percepção desfavorável sobre o ambiente de negócios, os dados do levantamento mostram que parte das empresas pretende manter ou ampliar suas equipes. 45,6% dos entrevistados afirmam que suas companhias devem contratar novos funcionários ou manter o quadro atual nos próximos 12 meses.
A tecnologia também aparece entre as estratégias citadas. Segundo a pesquisa, 25,5% das empresas pretendem acelerar a substituição de etapas operacionais por tecnologia, com o objetivo de aumentar a eficiência e reduzir custos.
Para o G4, os resultados reforçam a importância de temas como gestão financeira, processos, tecnologia e troca de experiências entre empresários. A empresa também aponta esses fatores como parte de uma agenda de preparação para um ambiente de negócios considerado mais complexo pelos participantes da pesquisa.
É nesse contexto que São Paulo recebe, entre os dias 29 e 31 de outubro, o G4 Valley 2026.
Realizado no São Paulo Expo, o evento terá programação voltada a temas como gestão, vendas, inteligência artificial e escala. A expectativa do G4 é reunir 15 mil fundadores, CEOs e tomadores de decisão para palestras, encontros e troca de experiências.
Entre os nomes anunciados está Steve Wozniak, cofundador da Apple, que participará da programação para falar sobre engenharia de produto, inovação e escala. Wozniak participou do desenvolvimento do Apple I e do Apple II e recebeu, em 1985, a Medalha Nacional de Tecnologia dos Estados Unidos.
Também estão confirmados empresários e executivos de diferentes setores da economia brasileira, entre eles João Adibe, CEO da Cimed; Alê Costa, CEO da Cacau Show; Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual; Salim Mattar, cofundador da Localiza Rent a Car; David Feffer, presidente da Suzano Holding; Fernando Dassi, fundador da Growth Supplements; Dener Lippert, CEO e fundador da V4 Company; Alexandre Bettamio, copresidente global do Bank of America; e os fundadores do G4, Tallis Gomes, Bruno Nardon e Alfredo Soares.
“Empreender no Brasil exige coragem, mas coragem sem direção pode custar a sobrevivência da empresa. O empresário precisa de método para tomar decisões e acesso a quem já passou por dilemas semelhantes”, afirma Misa Antonini, sócia e CEO do G4.