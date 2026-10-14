Empresários recalculam rota para crescer em meio à incerteza econômica e regulatória

Uma pesquisa realizada pelo G4, plataforma de soluções empresariais, com 800 fundadores e sócios de pequenas e médias empresas de todo o Brasil mostra um cenário de cautela entre os empresários. Segundo o levantamento, 75% dos entrevistados avaliam o ambiente de negócios no país como desfavorável ou muito desfavorável. Apenas 10,7% consideram o momento atual positivo para empreender.

Entre os fatores apontados pelos participantes estão questões relacionadas ao custo do crédito, à contratação e retenção de profissionais, à carga tributária e à burocracia. Para o G4, os resultados indicam que os empresários estão buscando alternativas para preservar a eficiência dos negócios diante desse cenário.

“O pequeno e médio empresário é quem mais sente na pele o impacto da política econômica e da oscilação de juros — mas é quem costuma ter menos margem para errar”, afirma Tallis Gomes, cofundador e presidente do G4. “Nesse cenário, decisões tomadas sem método, na base do ‘achismo’, custam caro demais.”

Incerteza regulatória e busca por eficiência

A Reforma Tributária aparece entre os temas que mais geram dúvidas para os participantes da pesquisa. Segundo o levantamento do G4, 78% dos entrevistados demonstram preocupação ou dúvida em relação às mudanças.

Para 54%, a expectativa é de aumento do custo operacional, enquanto 27,5% afirmam ainda não conseguir mensurar os impactos sobre o modelo de negócios. Apenas 4,8% esperam uma redução efetiva da carga tributária.

Na lista dos fatores que mais pressionam as empresas, juros e custo do crédito aparecem com 24,7% das respostas, seguidos pela dificuldade de contratar e reter mão de obra, com 24%, e pela carga tributária atual, citada por 20,1% dos entrevistados.

A burocracia também aparece entre os principais pontos de atenção. De acordo com a pesquisa, 73% dos empresários consideram seu impacto um custo alto ou insuportável para as empresas.

Contratação e tecnologia entram no radar

Apesar da percepção desfavorável sobre o ambiente de negócios, os dados do levantamento mostram que parte das empresas pretende manter ou ampliar suas equipes. 45,6% dos entrevistados afirmam que suas companhias devem contratar novos funcionários ou manter o quadro atual nos próximos 12 meses.

A tecnologia também aparece entre as estratégias citadas. Segundo a pesquisa, 25,5% das empresas pretendem acelerar a substituição de etapas operacionais por tecnologia, com o objetivo de aumentar a eficiência e reduzir custos.

Para o G4, os resultados reforçam a importância de temas como gestão financeira, processos, tecnologia e troca de experiências entre empresários. A empresa também aponta esses fatores como parte de uma agenda de preparação para um ambiente de negócios considerado mais complexo pelos participantes da pesquisa.

Do diagnóstico ao encontro de empresários

É nesse contexto que São Paulo recebe, entre os dias 29 e 31 de outubro, o G4 Valley 2026.

Realizado no São Paulo Expo, o evento terá programação voltada a temas como gestão, vendas, inteligência artificial e escala. A expectativa do G4 é reunir 15 mil fundadores, CEOs e tomadores de decisão para palestras, encontros e troca de experiências.

Entre os nomes anunciados está Steve Wozniak, cofundador da Apple, que participará da programação para falar sobre engenharia de produto, inovação e escala. Wozniak participou do desenvolvimento do Apple I e do Apple II e recebeu, em 1985, a Medalha Nacional de Tecnologia dos Estados Unidos.

Também estão confirmados empresários e executivos de diferentes setores da economia brasileira, entre eles João Adibe, CEO da Cimed; Alê Costa, CEO da Cacau Show; Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual; Salim Mattar, cofundador da Localiza Rent a Car; David Feffer, presidente da Suzano Holding; Fernando Dassi, fundador da Growth Supplements; Dener Lippert, CEO e fundador da V4 Company; Alexandre Bettamio, copresidente global do Bank of America; e os fundadores do G4, Tallis Gomes, Bruno Nardon e Alfredo Soares.

“Empreender no Brasil exige coragem, mas coragem sem direção pode custar a sobrevivência da empresa. O empresário precisa de método para tomar decisões e acesso a quem já passou por dilemas semelhantes”, afirma Misa Antonini, sócia e CEO do G4.

G4 Valley 2026