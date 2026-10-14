Oktoberfest Summit abre bastidores da festa que movimenta R$ 500 milhões

A 41ª Oktoberfest Blumenau recebeu 256.401 visitantes nos primeiros sete dias desde a abertura, em 7 de outubro. A festa, que segue até o dia 25, será também palco da segunda edição do Oktoberfest Summit, encontro que reunirá cerca de 600 empresários, gestores e organizadores de eventos, entre 20 e 22 de outubro, para discutir os negócios, a logística e o impacto econômico por trás das grandes celebrações culturais do país.

Com o tema “Celebrar a tradição, construir o futuro”, o Summit terá atividades no Teatro Carlos Gomes e no Parque Vila Germânica. A proposta é apresentar os modelos de gestão, as estratégias comerciais e as operações que transformaram grandes festas populares em importantes ativos econômicos e turísticos de suas regiões.

Uma das novidades desta edição é que o ingresso do Summit também garante entrada na Oktoberfest Blumenau durante os 19 dias de programação. Os participantes terão acesso a experiências exclusivas, incluindo a abertura no novo espaço Spaten Tisch, uma área reservada para acompanhar um dos tradicionais desfiles da festa e visitas técnicas a estruturas normalmente restritas ao público.

A dimensão econômica da Oktoberfest ajuda a explicar o interesse pelo encontro. Em 2025, a festa recebeu 689.201 visitantes, recorde desde a implantação do controle de acesso por catracas, e teve impacto econômico estimado em R$ 450 milhões. A receita direta alcançou R$ 35,6 milhões, com resultado financeiro positivo de R$ 12,1 milhões, o maior da história do evento. Para este ano, a expectativa é de uma movimentação global em torno de R$ 500 milhões.

A edição deste ano já demonstra a capacidade de atração da festa. Somente no primeiro sábado, 10 de outubro, o Parque Vila Germânica recebeu 71.604 pessoas. A programação de 2026 também ganhou novos ambientes e atrações inspirados na Oktoberfest de Munique, além de oito desfiles oficiais e mais de 150 opções gastronômicas.

Entre as novidades está o Festzelt, espaço com capacidade para 1.200 pessoas, inspirado nas tradicionais tendas bávaras e com gastronomia da recém-inaugurada Hofbräuhaus Blumenau. Outra atração é o Spaten Tisch, ambiente reservado no Setor 2, concebido para oferecer uma experiência diferenciada de hospitalidade, gastronomia e entretenimento.

Gigantes da indústria de eventos

O Summit reunirá representantes de cinco grandes celebrações brasileiras: Carnaval do Rio de Janeiro, São João de Campina Grande, Festival Folclórico de Parintins, Festa do Peão de Barretos e Oktoberfest Blumenau. Juntos, esses eventos movimentam aproximadamente R$ 7,6 bilhões e registram cerca de 13 milhões de visitas, segundo levantamentos de suas edições anteriores.

Os valores representam estimativas de impacto econômico, calculadas por metodologias distintas, e não o faturamento direto dos organizadores. A movimentação envolve uma cadeia que inclui hotelaria, transporte, alimentação, comércio, entretenimento, fornecedores e patrocínios.

Na primeira edição, realizada em 2025, o Oktoberfest Summit reuniu aproximadamente 500 participantes de diferentes estados brasileiros. Para este ano, a organização ampliou o conteúdo e as experiências práticas, incluindo informações inéditas sobre a operação da gastronomia e dos desfiles da festa.

“Pela primeira vez, em mais de 40 anos de história, os bastidores da gastronomia e dos desfiles são revelados. Todas essas novidades do Oktoberfest Summit vieram para complementar a experiência que queremos proporcionar ao público, que não apenas ouvirá sobre as práticas aplicadas, mas também poderá vivenciá-las”, afirma Gelson Walker, CEO da Tô Indo Viagens e Eventos, organizadora oficial do encontro.

A programação começa em 20 de outubro, com debates sobre o papel dos grandes eventos culturais na geração de negócios e no desenvolvimento turístico. Entre os participantes estarão representantes das cinco celebrações, que compartilharão experiências sobre planejamento, gestão, construção de marcas e relacionamento com patrocinadores.

Ao final do primeiro dia, os inscritos participarão de uma recepção no Spaten Tisch, com vista para o setor que concentra alguns dos principais shows da Oktoberfest. A atividade busca ampliar as oportunidades de relacionamento entre empresários, patrocinadores e profissionais do setor.

No dia 21, os debates abordarão temas como segurança, controle de acesso, meios de pagamento, comunicação integrada e gastronomia. A programação também inclui um painel sobre a internacionalização do futebol alemão, com a participação de Tobias Schmidt, do Bayer Leverkusen, para discutir estratégias de posicionamento de marcas e conexões comerciais com o mercado brasileiro.

Na mesma data, os participantes terão acesso a uma área reservada na Rua XV de Novembro para acompanhar um dos tradicionais desfiles da Oktoberfest, conhecendo de perto a estrutura e os processos que envolvem a organização de uma das principais atrações da festa.

O encerramento, em 22 de outubro, terá o Oktoberfest Experience Tour, visita técnica aos bastidores do Parque Vila Germânica. A experiência permitirá conhecer estruturas, processos e modelos de operação utilizados durante a realização do evento. Os inscritos também poderão participar, mediante adesão, de uma experiência gastronômica no Festzelt.

“Além do conteúdo apresentado no Teatro Carlos Gomes e das atividades realizadas no Parque Vila Germânica, que reúnem especialistas, lideranças e referências nacionais e internacionais, os participantes terão a chance de mergulhar ainda mais no universo da Oktoberfest”, afirma Walker.

As inscrições seguem abertas, com ingressos a R$ 880 até 17 de outubro, valor correspondente ao segundo lote. Após essa data, está previsto reajuste.

A EXAME será apresentadora oficial e parceira de mídia do Oktoberfest Summit, que conta com patrocínio da Imply, Estácio e BRDE.

Ao reunir organizadores de algumas das maiores festas do Brasil, o encontro pretende mostrar como tradição, cultura e entretenimento podem ser transformados em negócios, fortalecer destinos turísticos e gerar oportunidades econômicas para cidades e empresas.