Empresas adotaram IA. Agora, o gargalo está nos dados

A inteligência artificial avançou mais rápido do que a organização dos dados dentro das empresas. E isso pode estar impactando os resultados financeiros dessas companhias.

Em 2026, só 40,7% das organizações conseguem comprovar retorno financeiro com IA, segundo estudo da Peers Consulting com a MIT Technology Review Brasil. Governança, mensuração e dificuldade para incorporar a tecnologia aparecem entre os entraves.

Com ferramentas de IA cada vez mais acessíveis, essa desorganização ganhou outro peso: se os dados estão errados, incompletos ou mal estruturados, a resposta da IA também estará.

A Qualiserve, empresa brasileira parceira da Microsoft, fez desse problema uma frente de negócio. Com mais de 20 anos de atuação e 50 mil usuários atendidos, trabalha na integração e governança de dados e na criação da infraestrutura usada por projetos de IA.

"A nova corrida da IA corporativa não será pelos modelos, será pelos dados" Kleber Rodrigues, fundador da Qualiserve

Segundo ele, construir um agente é apenas uma parte do trabalho. A empresa também precisa definir quais informações ele pode consultar e conseguir rastrear a origem de cada resposta. “Não adianta construir um agente de IA rápido se ele não sabe distinguir dado sensível de dado público, ou se ninguém consegue auditar de onde veio a resposta”, afirma.

A reforma tributária entra na conta

A discussão ficou mais urgente no Brasil com a reforma tributária. Uma pesquisa da ASIS Tax Tech em parceria com a Confeb, escola de negócios da Live University, mostra que apenas 9,2% das empresas brasileiras estão no estágio mais avançado de maturidade fiscal. Outros 69,3% já estruturaram processos, mas ainda não usam essas informações na tomada de decisão.

A BMTax, cliente da Qualiserve, conhecia de perto esse problema. A consultoria tributária acumulava 45 terabytes de dados distribuídos por 30 bancos diferentes. Parte dos cruzamentos ainda dependia de trabalho manual.

A empresa reorganizou essa estrutura com a Qualiserve e tecnologias da Microsoft. O projeto deu origem ao Intelligence Tax Hub, plataforma que passou a reunir os dados e processar até 5 milhões de documentos fiscais por minuto.

Hoje, o sistema sustenta a análise de cerca de R$ 2 trilhões em registros fiscais. Segundo case publicado pela Microsoft, o projeto elevou a produtividade entre 15% e 25% e reduziu de 20% a 35% as inconsistências encontradas nos processos.

Na Mania de Churrasco, a transformação começou pela centralização dos dados. Com mais de 100 lojas e informações distribuídas em até cinco sistemas diferentes, a rede tinha pouca visibilidade integrada da operação, o que dificultava decisões rápidas e consistentes.

Com o apoio da Qualiserve e da Microsoft, a empresa integrou bases legadas e unificou seu ambiente digital com Microsoft Azure, Power Platform e Microsoft 365. As informações antes fragmentadas passaram a formar uma base única, hoje apoiada pelo Microsoft Fabric.

A partir dessa estrutura, dados de vendas, estoques, colaboradores e atendimento passaram a alimentar indicadores disponíveis para a matriz e as unidades. O BI e os agentes tornaram uma referência para a gestão do negócio, ampliando a capacidade de comparar desempenho, identificar oportunidades e orientar decisões em toda a rede.

O impacto foi além da tecnologia: a inteligência de dados contribuiu indiretamente para um crescimento de 20% nas vendas ano a ano, enquanto 90% das vendas passaram a ser digitais. A centralização no Azure e o uso de uma arquitetura moderna geraram uma economia estimada de R$ 3,5 milhões em cinco anos.

Qualiserve avança em ranking da ISG

Em agosto, a Information Services Group (ISG) avaliou 51 fornecedores de tecnologia no Brasil no estudo Provider Lens Microsoft AI and Cloud Ecosystem 2026.

A Qualiserve foi classificada como Leader em Microsoft Productivity and Business Process Services, no segmento de médio mercado, e como Rising Star em Azure Managed Services.

No ano anterior, a empresa aparecia como Rising Star. A mudança ocorre justamente quando o mercado começa a cobrar uma segunda etapa da adoção da inteligência artificial.

Depois de testar modelos e criar pilotos, as empresas precisam fazer a tecnologia funcionar sobre sistemas, dados e processos que já existiam muito antes da IA generativa.

E é nessa parte, bem menos vistosa, que boa parte do trabalho ainda está por fazer.