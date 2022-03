Hertz adiciona Model Y da Tesla à frota de carros elétricos

A Hertz adicionou o SUV elétrico de médio porte Model Y da Tesla à sua frota de veículos elétricos, de acordo com o site da locadora.

O movimento ocorre meses após a Hertz anunciar seu pedido de compra de 100 mil carros elétricos da Tesla, principalmente os veículos Model 3.

As notícias do acordo provocaram uma alta meteórica das ações da Tesla, ajudando-a a ultrapassar 1 trilhão de dólares em valor de mercado. No entanto, o presidente da Tesla, Elon Musk, disse depois que a empresa não assinou um contrato com a Hertz.

O Model Y foi adicionado à frota da Hertz esta semana, informou o site de notícias Electrek na quarta-feira.

No mês passado, a Hertz nomeou o ex-chefe financeiro da Goldman Sachs Stephen Scherr como seu principal executivo, substituindo o interino Mark Fields.